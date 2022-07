Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Encore un fol espoir pour le transfert de Saliba ?

Publié le 12 juillet 2022 à 9h45 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat par Arsenal en 2021, William Saliba est retourné à Londres cet été bien que l'OM voulait le conserver. Un transfert très compliqué compte tenu des exigences des Gunners, mais ce dossier ne serait pas totalement à écarter pour Pablo Longoria. Explications.

Qualifié pour la Ligue des champions, l'OM a réalisé une belle saison en Ligue 1. C'est notamment du aux prestations de William Saliba impérial en défense centrale durant tout l'exercice. Cependant, le prêt du néo-international français ne s'accompagnait pas d'option d'achat et il est donc retourné à Arsenal cet été qui réclame désormais une somme très importante pour lâcher le défenseur formé à l'ASSE.

L'avenir de Saliba toujours pas fixé ?

Mais le futur de William Saliba n'est toujours pas réglé. Selon les informations de La Provence , le défenseur central était de retour à l'entraînement lundi avec Arsenal et son agent était également présent. Il faut dire que la situation doit être réglée puisque si Arsenal ne souhaite pas s'en séparer, Mikel Arteta n'en fait pas pour autant un titulaire indiscutable ce qui jette le flou sur l'avenir de William Saliba. Une opportunité à saisir pour l'OM ? Pablo Longoria reconnaissait récemment que tout ne dépendrait pas du club phocéen ou du joueur.

Mercato - OM : Courtisé par Longoria, Saliba prêt à prendre une grande décision ? https://t.co/GJzNs243aV pic.twitter.com/1uGQkD6PTM — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

«Cela ne dépend pas de Saliba, ni de l'OM»