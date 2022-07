Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Il lâche Tudor, la raison est dévoilée

Publié le 12 juillet 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Dans la foulée de l'annonce du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s'est très rapidement activé pour nommer son successeur. Il s'agit d'Igor Tudor. Nommé dans l'urgence, le technicien croate avait débarqué avec un nouveau staff avec notamment Mauro Camoranesi en tant qu'adjoint. Mais ce dernier a déjà quitté ses fonctions. Et pour cause, Igor Tudor a réussi à attirer son adjoint habituel.

Contre toute attente, Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l'OM il y a environ dix jours, et alors que les joueurs avaient repris l'entraînement. Par conséquent, Pablo Longoria a du s'activer dans l'urgence pour trouver un nouvel entraîneur disposé à très rapidement prendre la succession de l'Argentin. Le président de l'OM a d'ailleurs très rapidement annoncé avoir identifié un profil qu'il souhaitait convaincre de signer. Il s'agissait d'Igor Tudor. Libre depuis son départ de l'Hellas Vérone quelques semaines plus tôt, le technicien croate n'a pas hésité à accepter ce poste. Il avait d'ailleurs débarqué avec un champion du monde 2006. En effet, Mauro Camoranesi s'est installé comme son adjoint.

Camoranesi quitte déjà l'OM

Cependant, Mauro Camoranesi ne serait pas resté très longtemps à l'OM. Et pour cause, L'EQUIPE a révélé que l'ancien international italien a déjà quitté le club phocéen. « Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff », a même expliqué Camoranesi. Ce dernier ne sera donc resté adjoint d'Igor Tudor que quelques jours. Le technicien croate tient déjà son remplaçant.

Tudor tient son remplaçant... en D2 croate

En effet, La Provence s'est penchée sur cette situation et révèle les raisons du départ de Mauro Camoranesi. En effet, compte tenu de la précipitation dans laquelle s'est déroulée sa nomination, Igor Tudor avait appelé le champion du monde 2006 à la rescousse pour une mission courte durée afin de l'aider le temps que le Croate puisse former le staff qu'il souhaite. Notamment son adjoint habituel qui n'était pas disponible. Mais c'est désormais le cas puisque Hari Vukas a débarqué à l'OM alors qu'il était jusque-là en poste à Dugopolje, un club de la banlieue de Split qui évolue en Ligue 2 croate.

Le staff définitif de Tudor est connu

Hari Vukas avait déjà secondé Igor Tudor à Hajduk Split (deux fois), à Karabükspor, Galatasaray et Udinese, et redevient donc son adjoint à l'OM. Ce n'est pas le seul renfort qui débarque dans le staff de Tudor puisque Mario Rotondale (53 ans) va devenir préparateur physique du club phocéen après avoir oeuvré dans les catégories de jeunes de la Juventus Turin pendant treize ans (2000-2013) avant de collaborer avec Fabio Cannavaro en Chine. Deux nouveaux éléments qui s'ajoutent à Antonello Brambilla (entraîneur des gardiens), Carlo Spignoli (préparateur physique) et Giuseppe Maiuri (analyste vidéo). Le staff d'Igor Tudor semble donc enfin complet.