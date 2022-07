Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel élément qui relance tout pour Kimpembe ?

Publié le 12 juillet 2022 à 16h10 par La rédaction

Annoncé dans le collimateur de la Juventus Turin depuis plusieurs semaines alors que son avenir au PSG est incertaon, Presnel Kimpembe ne serait plus une piste prioritaire pour le club transalpin. En effet, les dirigeants turinois se seraient positionnés sur la piste menant à l’ancien lillois Gabriel. Arsenal pourrait accepter de le laisser partir contre un bon chèque.

Depuis l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG, Presnel Kimpembe est annoncé sur le départ et serait notamment courtisé par la Juventus afin de pallier l’éventuel départ de Matthijs de Ligt au Bayern. Kimpembe coche toutes les cases pour renforcer l’axe gauche de la défense turinoise laissée libre par Giorgio Chiellini. Or, la Juve a changé d’avis et explore désormais la piste du Brésilien Gabriel.

Transferts - PSG : Nouveau rebondissement pour le mercato de Kimpembe https://t.co/0rYPv80Ltw pic.twitter.com/lZzkvEwv7e — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

La Juve discute avec Arsenal pour Gabriel

À en croire le journal italien Quotidiano Sportivo , la vieille dame discuterait avec les Gunners pour le transfert de Gabriel. Deux ans après son arrivée à Londres, le brésilien auteur d’une saison solide avec Arsenal, pourrait déjà plier bagages et filer en Italie. Le montant de l’opération n’a cependant pas filtré. Transfermarkt l’évalue à 38M€. Mais les turinois doivent faire vite, car le Bayern est en passe de conclure le dossier de Ligt.

D’autres prétendants pour Kimpembe ?