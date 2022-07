Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Nouveau rebondissement pour le mercato de Kimpembe

Publié le 12 juillet 2022 à 9h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ ces dernières semaines alors qu’il avait lui-même jeté un énorme froid sur son avenir au PSG, Presnel Kimpembe semble finalement entrer dans les plans d’avenir de Luis Campos qui compte l’aligner au coeur d’un trio défensif avec Marquinhos et Milan Skriniar, sa prochaine recrue.

De quoi sera fait l’avenir de Presnel Kimpembe (26 ans), dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2024 avec le PSG ? Le 5 juin dernier, alors qu’il se présentait en conférence de presse en plein rassemblement avec l’équipe de France, le défenseur parisien avait jeté un gros froid sur son avenir, mettant sans détour la pression sur sa direction et notamment Luis Campos : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement », confiait Kimpembe.

Mercato - PSG : Voilà le prochain transfert bouclé par Luis Campos https://t.co/OFxjvXE2qb pic.twitter.com/lT6J2PkkJB — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Une réunion attendue entre Kimpembe et Campos

Les propos de Kimpembe n’étaient d’ailleurs pas passés inaperçus puisque L’EQUIPE révélait lundi dans ses colonnes que Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du PSG qui a repris le flambeau de Leonardo cet été, avait prévu de s’entretenir très rapidement avec le défenseur français pour rebondir sur ces propos. Presnel Kimpembe a d’ailleurs repris le chemin de l’entraînement en ce début de semaine avec le PSG, ce qui donnera l'occasion aux deux hommes d'échanger sur sa situation. Une situation qui fait couler beaucoup d'encre.

Chelsea et la Juventus sur le coup pour Kimpembe

Ces dernières semaines, il a été question d’un vif intérêt de Chelsea pour Presnel Kimpembe puisque Thomas Tuchel le tient en haute estime depuis leur collaboration au PSG, mais la Juventus en pincerait également pour l’international tricolore. Tout semblait donc réuni pour un transfert de Kimpembe en cette période de mercato estival, d’autant que le PSG a besoin de dégraisser, mais finalement…

Campos compte sur Kimpembe au PSG