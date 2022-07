Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Renato Sanches sur le point de basculer ?

Publié le 11 juillet 2022 à 22h45 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat avec le LOSC, Renato Sanches est l’un des dossiers chauds de ce début de mercato. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Luis Campos est décidé à le retrouver au Paris Saint-Germain et si l’AC Milan a essayé de faire capoter les choses, les deux Portugais pourraient bel et bien se retrouver au cours des prochaines semaines.

Qui accompagnera Marco Verratti la saison prochaine ? Si le PSG a bouclé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto, il faudra trouver au moins deux renforts supplémentaires dans ce secteur, sachant que plusieurs départs sont au programme. L’un de ces renforts pourrait être Renato Sanches, bien connu pas Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC en 2019.

Le LOSC veut boucler un transfert avec Milan

Nous vous avons parlé sur le10sport.com de l’offre formulée par le PSG, qui doit toutefois faire face à la forte concurrence de l’AC Milan. Encore ce lundi, Il Corriere dello Sport a annoncé que le LOSC aurait accepté l’offre de plus de 10M€ du club lombard, alors que les dirigeants feraient toujours la sourde oreille aux appels du PSG.

