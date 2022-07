Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le transfert de Renato Sanches

Publié le 11 juillet 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, Luis Campos souhaite attirer Renato Sanches au Paris Saint-Germain. Il a les faveurs du joueur... mais pas encore de son club visiblement ! Du côté du LOSC on semble en effet ouvert à un départ du milieu de terrain, mais on pousserait plutôt pour qu’il rejoigne l’AC Milan.

Après Vitinha, qui est arrivé dans le grande d’un transfert dépassant les 40M€, Luis Campos souhaite boucler l’arrivée d’un nouveau compère pour Marco Verratti. Il s’agit de Renato Sanches, qu’il avait lui-même recruté au LOSC en 2019 et qui pourrait donc le suivre au PSG lors de ce mercato estival. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé qu’une offre de 10M€ a été formulée au LOSC, alors que le président Olivier Létang a démenti tout contact. « Renato fait partie des garçons à qui il reste un an de contrat. Renato aurait pu ou du partir au FC Barcelone l’été dernier, avant qu’il ne se blesse au ménisque. Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG » avait-il déclaré, lors de la conférence de présentation du nouveau coach Paulo Fonseca. « On a vu beaucoup de rumeurs sur des offres, mais on n’a reçu aucune offre du PSG. D’autres clubs sont intéressés, notamment un très beau club européen, qui lui nous a déjà fait des offres. Voilà la situation concernant Renato ». Pour ne rien arranger, le PSG a vu l’AC Milan faire irruption dans ce dossier.

Le LOSC a accepté l’offre de Milan

En Italie, on assure que la piste milanaise serait celle actuellement favorisée par le LOSC. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les dirigeants lillois auraient accepté l’offre de l’AC Milan, qui s’élèverait à 10M€ hors bonus. Reste toutefois à trouver un accord avec le joueur ! Pour le moment, Renato Sanches n’aurait toujours pas répondu aux différents appels du pieds de Milan et voudrait attendre de voir ce qui se passera avec le PSG.

Le PSG d’accord avec Renato Sanches... pas avec le LOSC

De l’autre côté, la situation est totalement inversée. Le Paris Saint-Germain semble en effet avoir trouvé un accord avec Renato Sanches, mais toujours pas avec le LOSC. Le président Olivier Létang semble vouloir tirer plus d’argent des négociations avec le club de la capitale et Luis Campos, qui travaillerait parallèlement sur les transferts de Milan Skriniar et de Gianluca Scamacca. Mais ce deux devraient rapidement débarquer au PSG, il faudra prendre son mal en patience pour Renato Sanches.

