Mercato - PSG : Réunion au sommet pour le transfert de Scamacca, les dernières révélations

Foot - Mercato - PSG

Après Vitinha, Luis Campos travaille pour faire venir d’autres joueurs au PSG. Le transfert de Milan Skriniar serait ainsi proche d’être acté. Le Slovaque pourrait arriver en provenance de l’Inter Milan et un autre joueur de Serie A se rapproche du PSG : Gianluca Scamacca. Actuel attaquant de Sassuolo, l’Italien est l’une des priorités de Campos. Ça a d’ailleurs discuté ces dernières heures pour Scamacca.

Cet été, le PSG veut repartir sur de nouvelles bases. Les changements ont commencé avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, place maintenant au mercato. Et le Portugais n’a pas tardé avant de frapper son premier coup sur le marché des transferts. C’est Vitinha qui a ainsi été la première recrue de l’été du PSG. Le Portugais est arrivé en provenance du FC Porto et maintenant, d’autres recrues sont attendues chez les champions de France. A commencer notamment par Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo.

Tandis que le PSG avance pour le transfert de Milan Skriniar, c’est aussi le cas pour Gianluca Scamacca. Ces derniers jours, une réunion entre les différentes parties se serait tenue du côté de l’Italie. Journaliste pour Gianluca Di Marzio, Luca Bendoni en a dit plus sur cette entrevue entre les différentes parties de ce dossier. Ainsi, c’est dans les bureaux de l’agent de Scamacca à Milan que cette réunion se serait tenue vendredi dernier. Président de Sassuolo, Giovanni Carnevali serait reparti après 40 minutes de réunion. De son côté, Antero Henrique aurait passé plusieurs heures à discuter avec Alessandro Lucci, l’agent de Gianluca Scamacca.

More on PSG-Sassuolo meeting. #PSG🔹️ Parties met on Friday in Scamacca's agent officies in the centre of Milano. 📍🔹️ Sassuolo CEO Carnevali left the place just after 40mins. ⚫️🟢🔹️ PSG's Antero Henrique held talks for hours with Alessandro Lucci (the agent). 🔵🔴🕒 pic.twitter.com/CO3Kjo3017