Mercato - PSG : Jorge Mendes pousse pour le transfert de Renato Sanches

Publié le 10 juillet 2022 à 13h10 par Pierrick Levallet

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG a déjà bouclé l’arrivée de Vitinha. Mais Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là et travaillerait sur d’autres dossiers comme celui de Renato Sanches. D’ailleurs, le conseiller sportif parisien pourrait recevoir l’aide de Jorge Mendes, agent du Portugais, pour boucler ce transfert.

Pour cet été, le PSG a déjà un plan de vol bien établi. Le club de la capitale aurait identifié ses priorités pour son mercato et le milieu de terrain devrait à nouveau être un chantier important de la direction parisienne. Luis Campos a déjà bouclé une arrivée dans ce secteur avec Vitinha mais il ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller sportif du PSG travaillerait sur d’autres dossiers, dont celui de Renato Sanches. Comme Le10Sport.com l'a révélé en exclusivité, Luis Campos veut le Portugais de 24 ans et prépare une nouvelle offensive pour y parvenir. Il pourrait d'ailleurs recevoir une aide précieuse pour finaliser ce transfert.

Mercato : Entre le PSG et Milan, Renato Sanches a tranché pour son transfert https://t.co/zgkYClAnh8 pic.twitter.com/gYXG1ppZPU — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Mendes fait pression pour que Renato Sanches choisisse le PSG

Comme le rapporte TMW , Jorge Mendes serait en train de jouer en la faveur du PSG en interne pour le transfert de Renato Sanches. Convaincu que le club de la capitale offrira plus d’argent, et donc des commissions plus importantes, l’agent du milieu de terrain ferait pression pour que son client opte pour cette destination. Reste maintenant à voir si le PSG trouvera un terrain d’entente avec le LOSC autour de l’indemnité de transfert. D'autant plus que le Milan AC rôde toujours dans les parages.

Le Milan AC rôde toujours