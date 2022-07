Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Renato Sanches joue la montre pour son transfert au PSG

Publié le 11 juillet 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Après l’arrivée de Vitinha, le PSG poursuivrait toujours son travail pour renforcer son entrejeu. Comme Le10Sport.com a pu vous le révéler, Luis Campos a donc jeté son dévolu sur Renato Sanches. D’ailleurs, l’international portugais jouerait la montre pour son avenir dans l’attente d’un mouvement de la part du club de la capitale alors que le Milan AC rôde toujours dans les parages.

Cet été, le milieu de terrain est à nouveau un chantier important du PSG. Le club de la capitale cherche à renforcer ce secteur de jeu en vue de la saison prochaine et s’est déjà mis au travail sur le marché des transferts. Le champion de France a déjà enregistré l’arrivée de Vitinha, et ne compte visiblement pas s’arrêter là. En effet, Luis Campos continue de scruter le marché des transferts et a même jeté son dévolu sur Renato Sanches comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Toutefois, le PSG n'est pas seul sur ce dossier puisque le Milan AC serait aussi intéressé par l’international portugais. Mais le pensionnaire de Serie A ne penserait pas à passer la vitesse supérieure pour le moment.

Le Milan AC n’est pas pressé pour Renato Sanches

Selon les informations du Corriere dello Sport , Paolo Maldini et Frederic Massara ne seraient pas vraiment pressés par le dossier Renato Sanches. Le Milan AC dispose déjà de six milieux de terrain de son effectif. La direction milanaise ne se hâterait donc pas sur ce dossier, d’autant plus que les négociations avec le LOSC seraient au point mort depuis l’offre de 10M€ transmise il y a quelques jours.

Renato Sanches attend un mouvement de la part du PSG

De son côté, Renato Sanches n’aurait pas encore pris de décision quant à son avenir. Toutefois, le Portugais jouerait la montre, dans l’attente d’un mouvement de la part du PSG sur le dossier. Mais dans le même temps, le joueur de 24 ans poursuivrait les négociations avec le Milan AC. Pour le convaincre, le champion d’Italie devra revoir son offre initiale à la hausse. Une proposition de contrat avec un salaire de 4M€ net par saison pourrait être suffisante.

Le PSG doit convaincre le LOSC

Luis Campos et le PSG devront donc rapidement s’activer s’ils ne veulent pas voir Renato Sanches leur échapper cet été. Toutefois, le club de la capitale devra convaincre le LOSC de lui céder son international portugais, alors que Jorge Mendes pousserait pour que son client rejoigne le champion de France. Le Milan AC, lui, ne devrait rien lâcher tant que le dossier n’est pas définitivement bouclé. Affaire à suivre...