Mercato - PSG : Vitinha en remet une couche après son transfert

Publié le 11 juillet 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Vitinha a signé au PSG le 30 juin dernier, comme le10sport.com vous l’avait annoncé plus d’une dizaine de jours avant. Cependant, Luis Campos a eu chaud et devrait ce transfert à 40M€ en grande partie à l’agent Jorge Mendes. Arrivé au PSG, Vitinha a avoué que c’était le club où il voulait atterrir, pour être entouré de stars et de continuer à grandir sur la scène européenne en même temps que le Paris Saint-Germain, toujours en quête du Saint-Graal européen.

Il a été et restera la première recrue de l’ère Luis Campos. En effet, dans les toutes dernières minutes du jeudi 30 juin, soit l’ultime moment de validité de la clause libératoire fixée à 40M€ dans son ancien contrat au FC Porto, le comité de direction du PSG se décidait à lever la clause en question pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain Vitinha, âgé de 22 ans.

Luis Campos doit une fière chandelle à Jorge Mendes pour Vitinha

Pourtant, comme le président du FC Porto Pinto da Costa l’a bien fait savoir lors d’une entrevue accordée aux médias du club, le PSG aurait été initialement réticent à l’idée de débourser une telle somme pour Vitinha. « J’ai dit que je ne vendrais que pour les 40M€, tant que nous aurions l’argent tout de suite. L'opération Vitinha n’a été bouclée qu’à neuf heures du soir du dernier jour de juin » . D’ailleurs, d’après Pinto da Costa, sans la participation de Jorge Mendes et les preuves fournies par l’agent portugais concernant la ferme position du FC Porto, ce transfert au prix de 40M€ pourrait ne jamais avoir eu lieu. « La participation de l'agent Jorge Mendes était importante, parce qu’il avait de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain et a aidé à les convaincre et leur a fait voir que je n’allais pas céder. Il leur a donné plusieurs exemples d’autres transferts, parce qu’ils pensaient que je bluffais, mais à neuf heures du soir, ils ont vu que c’était sérieux et l’affaire a été faite comme nous le voulions. Parce que quiconque veut un joueur du FC Porto sait déjà qu’il doit payer la clause en espèces ».

Vitinha, en plein rêve au PSG

Et le 30 juin dernier, Vitinha a bien signé en faveur du PSG comme le10sport.com vous l’avait prédit 12 jours plus tôt. Au bord de la pelouse du Parc des princes, Vitinha a livré une interview pour RTP Sport et dans des propos rapportés par Canal-Supporters . Première expérience en dehors de son Portugal natal pour l’international portugais et surtout, première fois dans son nouveau stade pour l’ex-milieu de terrain du FC Porto. « Ça aurait été pour 300 millions d’euros ou pour 2, peu importe. Je voulais être ici (au PSG, ndlr). Heureusement je suis là et désormais je travaille au quotidien pour pouvoir aider l’équipe. C’est la première fois que je viens dans le stade. Il est très beau. Je sais que ce stade à une histoire, il est vraiment très beau et j’ai hâte de jouer dans ce stade ».

