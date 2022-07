Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos a une occasion en or pour la vente de Mauro Icardi

Publié le 11 juillet 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Mauro Icardi ne devrait pas passer l’été du côté du PSG et aurait de fortes chances de retrouver le championnat italien qu’il connaît bien pour avoir côtoyé la Sampdoria et l’Inter. Monza ferait le forcing pour l’attaquant du PSG qui aurait les faveurs du club italien devant Luis Suarez et Edinson Cavani notamment. Et tout se mettrait en place pour Icardi.

Et cela fait à présent un moment que le comité de direction du PSG souhaiterait se débarrasser de Mauro Icardi bien que pour The Here We Go Podcast , Fabrizio Romano avait révélé que lors du dernier mercato estival et dans la foulée de l’arrivée de Lionel Messi, Leonardo aurait refusé de prêter Mauro Icardi à la Juventus pourtant intéressée par celui qui est surnommé ‘Maurito’.

Icardi, priorité absolue de Monza

Monza ? C’est à ne plus rien y comprendre. Dernièrement, le Corriere della Sera a fait savoir que Monza serait une éventuelle option pour Mauro Icardi. Silvio Berlusconi et Adriano Galliani ferait du recrutement de l’ancien attaquant de l’Inter une priorité. Il a cependant été question ces dernières heures d’une volonté de Mauro Icardi de privilégier un départ chez un club qui évolue en Ligue des champions, jetant alors un froid sur une éventuelle venue à Monza.

Devant Suarez, Cavani et Dzeko

Cependant, d’après les informations divulguées Calciomercato.com ce lundi, tout se mettrait en place à Monza pour accueillir Icardi qui passerait prioritaire devant Luis Suarez, Edinson Cavani et Edin Dzeko. Galliani a d’ailleurs fait passer le message suivant à ce sujet en rapport à Icardi et Dzeko. « Après tout, Paris est plus glamour que Sarajevo ». En outre, Adriano Galliani a affirmé dimanche qu'il y aura du mouvement sur le marché des attaquants de la part de Monza après avoir été interrogé sur les pistes du club italien et notamment sur Mauro Icardi. « Icardi, Dybala ou Suarez ? Tout ce que je peux dire c’est qu’on recrutera un ou deux attaquants de pointe. Berlusconi m’a demandé l’Europe, mais soyons calmes et avançons un pas à la fois. (...) Luis Suarez ? Je ne confirme ni ne dément cette information. Ce qui est certains c’est que j’ai reçu énormément de messages de la part des agents. Tout le monde nous appelle pour nous proposer des joueurs ». a confié l'administrateur délégué de Monza.

