Mercato - PSG : Le clan Mauro Icardi divisé pour son transfert ?

Publié le 11 juillet 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Monza pourrait relancer la carrière de Mauro Icardi qui semble être au ralenti depuis quelque temps. Non désiré au PSG, Icardi aurait la possibilité de rebondir au sein du promu en Serie A, une option qui emballerait sa femme Wanda Nara, mais pas vraiment l’attaquant argentin.

Mauro Icardi pourrait-il enfin quitter le PSG ? Comme France Bleu, L’Équipe et Le Parisien l’ont affirmé dernièrement, celui qui est surnommé ‘Maurito’ n’aurait plus sa place dans le projet sportif du Paris Saint-Germain. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, Icardi serait amené à aller voir ailleurs.

Monza propose un joli package à Icardi et sa famille

Ces derniers temps, le Corriere della Sera révélait que Monza préparerait un beau package au clan Mauro Icardi afin de convaincre l’Argentin et sa famille de quitter Paris pour le club tout juste promu en Serie A. En effet, sa compagne et représentante Wanda Nara aurait la possibilité d’animer des émissions pour Mediaset .

Icardi veut un club de Ligue des champions, sa femme veut Monza