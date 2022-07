Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le retour de Moise Kean, Luis Campos doit faire un sacrifice

Publié le 11 juillet 2022 à 15h15 par Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe pourrait, après 17 ans passés au PSG que ce soit chez les équipes de jeunes ou chez l’équipe professionnelle, quitter le Paris Saint-Germain avant la clôture du mercato. Intéressée par son profil, la Juventus pourrait inclure Moise Kean, joueur apprécié de la direction parisienne, dans l’opération.

Et si ce mercato estival de 2022 était le clap de fin pour Presnel Kimpembe et le PSG ? Formé au Paris Saint-Germain, le titi parisien en a fait du chemin depuis ses débuts dans l’élite avec le club de la capitale, jusqu’à s’asseoir sur le toit du monde en Russie avec l’Équipe de France en 2018. La concurrence imposée par la direction du PSG avec l’arrivée de Sergio Ramos l’été dernier et l’imminent transfert de Milan Skriniar pour cet été agaceraient Presnel Kimpembe qui pourrait plier bagage.

Presnel Kimpembe, plan B de la Juventus pour Kalidou Koulibaly

Et d’après La Gazzetta dello Sport, le défenseur central du PSG serait susceptible, à l’instar de son désormais ex-coéquipier Angel Di Maria, troquer la tunique du PSG pour celle de la Juventus. Pour remplacer Matthijs de Ligt qui semble être bien parti pour signer à Chelsea, la direction de la Vieille Dame songerait à Kalidou Koulibaly à qui un contrat assorti d’un salaire annuel de 7M€ pourrait être rapidement proposé. Kimpembe serait l’alternative du roc du Napoli.

Gazzetta : La #Juve serait prête à proposer un contrat de 7M+bonus à Kalidou Koulibaly. Presnel #Kimpembe est le plan B, Moise Kean pourrait entrer dans le deal avec le #PSG ⬇️ pic.twitter.com/Um0zAboaMT — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 11, 2022

Moise Kean en échange de Presnel Kimpembe ?