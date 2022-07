Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos va bientôt s’expliquer avec Kimpembe

Publié le 11 juillet 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Presnel Kimpembe n’avait pas hésité à jeter un froid sur son avenir au PSG en mettant publiquement la pression sur la direction du club de la capitale lors du dernier rassemblement avec l’équipe de France, Luis Campos s’apprête à avoir une discussion avec son défenseur qui reprend l’entraînement ce lundi.

Le mercato estival bat son plein au PSG, et Luis Campos s’active pour renforcer le club de la capitale, notamment dans le secteur défensif. En effet, le successeur de Leonardo est déterminé depuis maintenant plusieurs semaines à boucler le transfert de Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan), qui semble déjà destiné à venir succéder à Presnel Kimpembe (26 ans) dont l’avenir au PSG n’a jamais été aussi flou.

« Il va falloir discuter rapidement »

Le 5 juin dernier, interrogé en conférence de presse alors qu’il se trouvait en stage avec l’équipe de France, Kimpembe avait lâché une petite bombe sur son avenir au PSG en mettant la pression : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement », indiquait Kimpembe.

