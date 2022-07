Foot - Mercato - OM

Mercato : Les 5 plus gros transferts de l’OM en L1

Publié le 11 juillet 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

Cet été, l'Olympique de Marseille pourrait être tenté de flairer certains jolis coups en Ligue 1. Les noms de Seko Fofana et surtout Jonathan Clauss circulent, tandis que Mohamed-Ali Cho était également une piste sérieuse de Pablo Longoria. Pas le passé, l'OM a déjà tenté plusieurs transferts dans le championnat de France avec plus ou moins de réussite. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 transferts les plus importants réalisés par l'OM dans son histoire.

5) Hatem Ben Arfa - 2008 - 12M€

Formé à l'OL, Hatem Ben Arfa se présente rapidement comme l'un des plus grands espoirs du football français. Par conséquent, lorsque l'OM décide de lâcher 12M€ pour le recruter en 2008, cela ressemble clairement à un très joli coup. Cependant, ce sera la première désillusion de la carrière de Ben Arfa qui s'illustre par certains gestes techniques dont il a le secret, mais également par son caractère très difficile. Il inscrira tout de même 15 buts à Marseille où il disputera 91 matches, son total le plus important en club, juste derrière l'OL (92 matches).

4) Morgan Sanson - 2017 - 12M€

A jamais le premier. Morgan Sanson est effectivement la première recrue de l'ère McCourt. L'homme d'affaires américain a racheté l'OM en octobre 2016, et le premier mercato d'hiver est évidement marqué par le transfert de Dimitri Payet à la fin du mois de janvier. Mais un peu plus tôt, le club phocéen lâche tout de même 12M€ pour recruter le milieu de terrain de Montpellier, valeur sûre de Ligue 1. Morgan Sanson correspond parfaitement au profil de joueurs que souhaitent recruter la nouvelle direction de l'OM à savoir un joueur bien établi en L1 et qui peut apporter une plus-value à la revente. Et il répondra parfaitement aux attentes tant sur le plan sportif que financier puisque 4 ans après sa signature, il rejoindra Aston Villa pour 16M€.

3) Valentin Rongier - 2019 - 13M€

Deux ans et demi plus tard, l'OM réédite un coup similaire avec l'arrivée de Valentin Rongier. Un transfert toutefois bien plus rocambolesque puisqu'Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif de l'OM, n'arrive pas à boucler ce dossier dans les dates officielles du mercato. Le milieu de terrain du FC Nantes débarque donc en qualité de joker quelques heures après la fermeture du mercato, et surtout pour un peu plus cher que prévu. Cependant, l'OM ne regrettera pas l'effort consenti puisque Rongier a rapidement confirmé son talent en s'imposant à l'OM où il reste un élément indispensable.

Valentin Rongier c’est le genre de joueur qui part pas dans les plans du coach et qui finit par être titulaire pic.twitter.com/6AW35qsBkM — Youssiño 🎥  (@Youssino_) July 8, 2022

2) Loïc Rémy - 2010 - 15,5M€

Cependant, pour trouver trace des joueurs les plus chers recrutés par l'OM en Ligue 1, il faut remonter un peu plus loin. En effet, en 2010, le club phocéen est alors champion de France, mais perd Mamadou Niang, Bakari Koné et Hatem Ben Arfa, deux de ses principaux atouts offensifs. Il faut donc réagir sur le mercato et dans cette optique, l'OM recrute en Ligue 1 et mise tout d'abord sur Loïc Rémy qui débarque en provenance de l'OGC Nice pour 15,5M€. Auteur d'une très belle saison avec les Aiglons durant laquelle il inscrit 14 buts, l'attaquant formé à Lyon va apporter sa vitesse sur le front de l'attaque marseillaise. En 110 matches avec l'OM, Loïc Rémy va inscrire 42 buts. Un très joli ratio.

1) André-Pierre Gignac - 2010 - 16M€

Et le premier de ce classement débarque également en 2010. Il s'agit d'André-Pierre Gignac. Dans cette quête de refonte de son secteur offensif, l'OM va lâcher plus de 30M€ sur deux attaquants de Ligue 1. En plus de Loïc Rémy, Gignac débarque donc de Toulouse pour 16M€. S'il reste sur une saison mitigée, il avait surtout marqué les esprits en 2008/2009, inscrivant 24 buts en Ligue 1 ! Et bien évidemment, le passage de Gignac à l'OM sera une réussite totale. Avec 77 réalisations en 186 matches, il a clairement marqué les esprits à Marseille jusqu'à son départ pour le Mexique en 2015.