Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Laurent Batlles a tenté un joli coup au poste de gardien

Publié le 12 juillet 2022 à 17h45 par Hugo Ferreira

Après avoir déjà enregistré les arrivées de Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon, l’AS Saint-Étienne ne compte pas s’arrêter là. Laurent Batlles aimerait avoir un nouveau gardien, et les Verts ciblaient Gautier Larsonneur. Cependant, alors que l’ASSE souhaitait prendre son temps sur ce dossier, le portier a finalement été prêté à Valenciennes.

A l’issue d’une saison très difficile, l’AS Saint-Étienne n’aura pas réussi à se maintenir. Les Verts ont eu une chance de se rattraper grâce aux barrages, cependant, c’est bien l’AJ Auxerre qui évoluera en Ligue 1 pour la prochaine campagne. Désireuse de retrouver l’élite le plus rapidement possible, l’ASSE compte se renforcer en conséquence, et se montre déjà très active sur le mercato. Intronisé à la place de Pascal Dupraz, Laurent Batlles a même dressé une priorité.

Mercato : Le RC Lens prépare un terrible coup pour la vente de l'ASSE https://t.co/KDwtQuKgdw pic.twitter.com/Wz61ikglhB — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

L’ASSE veut un nouveau gardien

Alors que Paul Bernardoni est retourné au SCO d’Angers, Laurent Batlles devrait faire confiance à Étienne Green, cependant, le tacticien souhaite obtenir un nouveau gardien. En effet, le Français de 46 ans aimerait avoir voir un portier expérimenté rejoindre son effectif, et Gautier Larsonneur a notamment été pisté.

Larsonneur était ciblé par l’ASSE