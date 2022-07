Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts bouclent un énorme transfert à 15M€

Publié le 11 juillet 2022 à 19h00 par Bernard Colas mis à jour le 11 juillet 2022 à 19h02

Active dans le sens des arrivées, l'AS Saint-Etienne a vu plusieurs de ses joueurs plier bagage après la relégation du club en Ligue 2, et Lucas Gourna-Douath devrait suivre. En effet, l'ASSE aurait trouvé un accord avec le Red Bull Salzbourg pour le transfert de son milieu de terrain, estimé à 15M€.

Une nouvelle ère est lancée à Saint-Étienne après la relégation du club en Ligue 2. Les Verts se sont déjà montrés actifs dans ce début de mercato estival avec les arrivées de Dylan Chambost, Anthony Briançon ou encore Jimmy Giraudon. Dans le sens des départs, du mouvement a également eu lieu, puisque Romain Hamouma, Arnaud Nordin, Enzo Crivelli et surtout Wahbi Khazri sont partis, et Lucas Gourna-Douath va suivre.

Gourna-Douath va filer à Salzbourg

Grâce à certains de ses joueurs, l’ASSE espère renflouer ses caisses cet été, et Lucas Gourna-Douath est notamment concerné. À 18 ans, le milieu de terrain a une belle cote sur le marché et c’est en Autriche que l’on devrait le retrouver dans les prochaines semaines. Ce lundi, L’Équipe annonce que le Red Bull Salzbourg a trouvé un accord avec l’AS Saint-Étienne pour le transfert de Lucas Gourna-Douath estimé à 15M€.

Un chèque de 15M€ pour l’ASSE