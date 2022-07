Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Ils ont permis à l’ASSE de toucher le jackpot sur le mercato

Publié le 10 juillet 2022 à 13h00 par Thibault Morlain mis à jour le 10 juillet 2022 à 13h39

Jusqu’à présent, l’ASSE se montre très active sur le marché des transferts, mais surtout dans le sens des arrivées. Pourtant, dans le Forez, on doit dégraisser et faire rentrer de l’argent. En effet, il a été expliqué que l’ASSE devrait vendre pour 20M€. Mais comment faire ? La solution pourrait venir de Lucas Gourna-Douath, l’une des plus grosses valeurs marchandes stéphanoises. Avec lui, le jackpot pourrait être touché, comme cela a déjà été le cas avec d’autres.

L’ASSE devrait donc trouver 20M€ à l’occasion de ce mercato estival. Des départs sont donc attendus dans le Forez et c’est notamment ce qui pourrait attendre Lucas Gourna-Douath. Grande pépite du football français, le milieu de terrain formé à l’ASSE dispose d’une des plus grosses valeurs marchandes du club et il ne manquerait pas de prétendants. Les enchères pourraient alors grimper pour Gourna-Douath, ce qui fera alors le jeu de l’ASSE. D’ailleurs, comme a pu le révéler Romain Molina, les dirigeants stéphanois voudraient toucher le jackpot avec leur pépite, espérant récupérer 15 à 20M€.

Wesley Fofana

Alors que Lucas Gourna-Douath pourrait donc faire énormément de bien aux finances de l’ASSE à l’occasion de ce mercato estival, d’autres cracks stéphanois ont déjà rapporté gros aux Verts. On pense bien évidemment à Wesley Fofana. L’actuel joueur de Leicester est d’ailleurs, aujourd’hui, la plus grosse vente de l’histoire de l’ASSE. C’est en 2020 que Fofana est transféré chez les Foxes moyennant un chèque de 35M€. Une offre qui était alors impossible à refuser pour le club stéphanois. Alors que le défenseur central venait de sortir d’une grosse saison, l’ASSE souffrait de gros problèmes financiers. Sans cette vente de Wesley Fofana, les conséquences auraient d’ailleurs pu être très graves pour le club mythique du football français.

William Saliba

Un an avant Wesley Fofana, c’était William Saliba qui avait rapporté un gros chèque à l’ASSE. Encore un défenseur central très bien vendu par les Verts. Lui aussi avait crevé l’écran en Ligue 1. Et malgré son jeune âge, son talent a convaincu Arsenal d’investir une grosse somme sur lui. Ainsi, en 2019, les Gunners déboursent 30M€. Voilà donc que Saliba est aujourd’hui un joueur d'Arsenal avec qui il n’a toutefois encore jamais joué pour le moment. Mais cela ne devrait tarder. Suite à son prêt impressionnant à l’OM, William Saliba a semble-t-il gagné sa place dans l’effectif de Mikel Arteta pour la saison à venir du côté de Londres.

Kurt Zouma

Décidément, l’ASSE est sauvée par ses défenseurs centraux puisque la vente de Kurt Zouma a aussi rapporté gros aux Verts. C’est en 2014 qu’il fait alors ses valises pour quitter le Forez. Direction Chelsea. Sous le charme de Zouma, les Blues déboursent alors la somme de 14,6M€ à l’hiver 2014 avant de le prêter à l’ASSE jusqu’à la fin de la saison.



Et d’ici peu, on pourrait donc retrouver Lucas Gourna-Douath aux côtés de ses joueurs. Si le milieu de terrain est aujourd’hui encore à l’ASSE, cela pourrait ne plus être le cas d’ici peu. Dans le Forez, on attendrait donc un chèque aux alentours de 15-20M€. Et pour ce qui est des prétendants de Gourna-Douath, dernièrement, il avait été question d’un intérêt du RB Leipzig, toujours très intéressé à l’idée de récupérer de grandes pépites, notamment en Ligue 1, comme cela a déjà été le cas avec Christopher Nkunku ou encore Mohamed Simakan.