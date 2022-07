Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arsenal veut envoyer un signal fort pour l’avenir de Saliba

Publié le 4 juillet 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Après une très belle saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, avec notamment une qualification en Ligue des Champions acquise au bout du suspense, William Saliba est reparti à Arsenal. Du côté de l’OM on espère toujours pouvoir le récupérer via un nouveau prêt, mais Mikel Arteta semble déterminé à enfin lui donner sa chance chez les Gunners.

Si le départ de Jorge Sampaoli est déjà digéré, avec son successeur Igor Tudor qui ne devrait pas tarder, les dessous de toute cette affaire n’ont pas encore été dévoilés. Ils sont nombreux à se demander ce qui a bien pu pousser l’Argentin à claquer la porte de l'OM, alors qu’il avait expliqué dans un post sur Instagram : « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux de mes dirigeants ». Plusieurs sources proches de l’OM assurent que c’est le mercato du club qui aurait effrayé Sampaoli, qui a vu très peu de renforts arriver... mais surtout ses principaux cadres partir ! C’est le cas de Boubacar Kamara, mais surtout de William Saliba, qui a véritablement semblé être un pilier de l’OM cette saison.

Arteta veut vendre Gabriel pour faire de la place à Saliba

Le défenseur de 21 ans a réalisé des prestations plus qu’abouties avec l'Olympique de Marseille, ce qui lui a d’ailleurs ouvert les portes de l’équipe de France... mais qui semble également avoir convaincu Mikel Arteta ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le coach d’Arsenal aurait enfin l’intention d’installer Saliba comme un titulaire de son équipe et voudrait d’ailleurs le lui faire comprendre rapidement. Le quotidien explique en effet qu’Arteta souhaiterait vendre Gabriel, arrivée en provenance du LOSC en 2020 pour près de 26M€, pour montrer à Saliba qu’il aurait toute la place qu’il veut à Arsenal la saison prochaine.

Milan a été refroidi par Arsenal

Ce signal s’ajoute à toute une multitude de signaux envoyés par les Gunners , qui semblent enfin vouloir voir si leur investissement de 30M€ fait en 2019 pourra porter ses fruits. Tout récemment, en Italie on a annoncé qu’Arsenal aurait été approché par d’autres clubs que l’OM pour William Saliba, dont l’AC Milan. A la recherche d’un défenseur les Rossoneri auraient tâté le terrain, mais auraient rapidement été refroidis par les 40M€ réclamés pour le transfert du joueur. Autant dire qu’une telle somme est totalement hors de portée pour l’OM.

