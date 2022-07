Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique prend une énorme décision pour boucler un transfert

A quelques jours de s'envoler pour sa tournée au Japon, le PSG a pris la décision d'exclure plusieurs jours à l'image d'Abdou Diallo. L'international sénégalais n'entre pas dans les plans de Christophe Galtier et va rester à Paris pendant que le groupe se rendra au Japon. L'idée est de faciliter son transfert.

Cet été, le PSG souhaite se séparer de plusieurs joueurs juger indésirables. Dans cette optique, Antero Henrique a réintégré l'organigramme du club de la capitale, notamment afin d'apporter son expertise pour les ventes. Une mission qui s'avère délicate puisque jusqu'ici, la direction parisienne n'a pas réussi à se séparer de certains joueurs, notamment à cause de leur salaire. Mais cette fois-ci, de grandes décisions sont prises.

Diallo n'ira pas au Japon au PSG

A commencer par celle d'Abdou Diallo. L'international sénégalais n'entre plus dans les plans de Christophe Galtier et sera poussé au départ. Bien que l'AC Milan soit intéressé, pour le moment, cela peine à se décanter. Par conséquent, le PSG pourrait prendre une décision radicale puisque selon les informations de RMC Sport et du Parisien , Abdou Diallo ne s'envolera pas avec le reste du groupe pour la tournée estivale au Japon. L'objectif est de pouvoir négocier son transfert plus sereinement.

Ils sont 10 poussés au départ

Et en plus d'Abdou Diallo, neuf autres joueurs sont poussés au départ puisque Julian Draxler, Ander Herrera, Eric Junior Dina-Ebimbe, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Mauro Icardi ne devraient pas non plus prendre part au voyage du PSG vers le Japon. Antero Henrique et Luis Campos lancent les grandes manoeuvres.