Mercato - PSG : La décision fracassante de Campos pour ce chantier XXL

Publié le 12 juillet 2022 à 11h00 par Amadou Diawara mis à jour le 12 juillet 2022 à 11h22

Alors qu'il a pour mission de dégraisser l'effectif du PSG, Luis Campos aurait pris une grande décision pour parvenir à ses fins. En effet, le nouveau conseiller football du PSG compterait laisser de côté sept à huit indésirables pour la tournée du club au Japon. Ainsi, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Idrissa Gueye et Abdou Diallo devraient rester à Paris la semaine prochaine.

Pour pallier le départ de Leonardo, remercié, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire appel à Luis Campos. Nommé en tant que conseiller football, le Portugais a pour mission principale de renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Mais pour réaliser un mercato XXL cet été, Luis Campos serait contraint de lancer une opération dégraissage avec l'aide d'Antero Henrique.

Les indésirables du PSG exclus de la tournée au Japon

Pour mener à bien le grand ménage de l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos aurait identifié tous ses indésirables. Et au total, une dizaine de joueurs serait poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. D'ailleurs, pour les encourager à quitter le PSG, Luis Campos aurait mis en place un plan bien précis.

Icardi, Kurzawa, Draxler, Herrera, Wijnaldum et Gueye vont rester à Paris

Alors que le PSG sera en tournée au Japon après son premier match amical de ce vendredi face à Quevilly-Rouen, Luis Campos aurait prévu de laisser certains joueurs sur le carreau. Selon les informations de Paris United , le conseiller football du PSG aurait décidé de laisser sept à huit joueurs à Paris ce dimanche, et ce, pour les pousser à écouter les offres venues d'ailleurs. Et dans le cas où ils refuseraient, ils devraient être laissé au placard toute la saison.

Vol annulé pour Abdou Diallo