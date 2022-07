Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution enfin trouvée pour le transfert de Kurzawa ?

Publié le 11 juillet 2022 à 23h00 par Jules Kutos-Bertin

Mis de côté par le PSG depuis un an, Layvin Kurzawa n’aura joué que sept minutes la saison dernière. Malgré tout, l’international français continue de toucher son salaire fixé à 500 000€ par mois. Le club de la capitale garde espoir puisque l’ancien monégasque vient de changer d’agent, ce qui laisserait présager un avenir loin du PSG.

Layvin Kurzawa a sûrement vécu la saison la plus longue de sa carrière. Après avoir joué sept petites minutes lors du Trophée des Champions l’été dernier entre le PSG et le LOSC, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne se doutait pas qu’il ne refoulerait plus les terrains. Et pourtant… Vu qu’il n’a pas joué une seule minute en Ligue 1, Kurzawa n’a même pas été titré.

Layvin Kurzawa a changé d’agent

Depuis des mois, son départ est plus que jamais d’actualité mais son salaire pose problème. A 500 000€ par mois, Layvin Kurzawa ne se presse pas, de quoi agacer le PSG. Toutefois, une solution pourrait bientôt être trouvée. D’après les informations de Foot Mercato , l’international français devrait changer d’agent, ce qui laisserait présager un avenir loin de Paris.

J'y repense. La saison 2019/2020 de Layvin Kurzawa. 9 titularisations en 27 matches de Ligue 1. 25 apparitions sur 49 rencontres du PSG.Prolongé 4 ans avec salaire doublé en juin 2020, après 4 mois de connaissance du contexte COVID28 matches TCC en 2 ans depuis. Quelle galère pic.twitter.com/2W6Czxx11Y — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) July 10, 2022

Son salaire fait toujours peur