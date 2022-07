Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d’Icardi plus en danger que jamais ?

Publié le 11 juillet 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Plus dans les plans du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi va devoir se trouver un nouveau club, sachant que Luis Campos serait sur le point de boucler l’arrivée de Gianluca Scamacca. Les pistes tombent toutefois à l’eau les unes après les autres pour Icardi, qui pourrait voir Monza lui tourner le dos.

Ou jouera Mauro Icardi la saison prochaine ? Au Paris Saint-Germain, on croise les doigts pour lui trouver un nouveau club le plus rapidement possible. Luis Campos souhaite en effet offrir un autre attaquant à Christophe Galtier avec Gianluca Scamacca, pour lequel Sassuolo réclamerait tout de même 50M€. Ainsi, Icardi a été lié à plusieurs clubs étrangers, notamment Monza.

Mercato - PSG : Campos est fixé pour le prix du transfert de Lewandowski https://t.co/OQBILvrp7x pic.twitter.com/0lNFBlJvKt — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

« Icardi, Dybala ou Suarez ? Tout ce que je peux dire c’est qu’on recrutera un ou deux attaquants de pointe »

Encore tout récemment, l'ambitieux promu de Serie A a entretenu le flou autour d’une possible arrivée de Mauro Icardi, qui serait avec Paulo Dybala et Luis Suarez l’une des pistes rêvées par les dirigeants. « Icardi, Dybala ou Suarez ? Tout ce que je peux dire c’est qu’on recrutera un ou deux attaquants de pointe. Berlusconi m’a demandé l’Europe, mais soyons calmes et avançons un pas à la fois » a déclaré l’administrateur délgué Adriano Galliani, au micro de Sport Italia . « Luis Suarez ? Je ne confirme ni ne dément cette information. Ce qui est certains c’est que j’ai reçu énormément de messages de la part des agents. Tout le monde nous appelle pour nous proposer des joueurs ».

Monza sur le point de jeter l’éponge ?