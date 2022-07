Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux nouvelles offres de transfert tombent, Luis Campos lâche sa réponse

Publié le 11 juillet 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin

Barrés par la grosse concurrence au PSG, Eric Junior Dina-Ebimbe et Djeidi Gassama pourraient aller voir ailleurs cet été. L’Eintracht Francfort est venu aux renseignements et aurait fait une offre de 5M€ pour chacun des joueurs, refusée par le club de la capitale.

Après un mois de mercato, le PSG n’a bouclé qu’une seule arrivée : celle de Vitinha. En attendant le reste, Luis Campos continue de négocier avec plusieurs clubs pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Autre enjeu sur ce marché des transferts, les ventes. Sur les dernières années, le PSG a souvent été critiqué sur cet aspect pour sa faculté à ne pas réussir à se séparer de ses indésirables. Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Ander Herrera, ils sont nombreux à être poussés vers la sortie. Mais pour le moment, ce sont les plus jeunes qui ont la cote…

Dina-Ebimbe discute avec le PSG…

Après deux prêts consécutifs au Havre et à Dijon, Eric Junior Dina-Ebimbe est revenu au PSG. Même s’il n’a pas eu énormément de temps de jeu, le milieu de 21 ans a tapé dans l’œil de certains clubs. Après le match à Angers en toute fin de saison, Dina-Ebimbe avait évoqué son avenir : « Je ne me pose pas de question par rapport à cela. Je suis quelqu’un qui travaille beaucoup. Je veux saisir les opportunités offertes par le coach. Le reste, on verra. Je ne me prends pas la tête par rapport à cela. Je discute en interne avec la direction. Nous essayons de trouver un terrain d’entente. Cela peut prendre du temps. J’essaie d’avoir le discours le plus rassurant possible et de faire le bon choix pour les saisons à venir ».

… et se voit bien en Allemagne !

A en croire les informations de Foot Mercato , l’Eintracht Francfort aurait pris contact avec le PSG au sujet d’Eric Junior Dina-Ebimbe. Le vainqueur de la Ligue Europa aurait fait une offre de 5M€, refusée d’emblée par la direction parisienne qui en attendrait au moins 10. Du côté du joueur, le challenge est attirant. Dina-Ebimbe n’est pas dupe et a forcément vu les parcours plus qu’intéressants de Moussa Diaby et Christopher Nkunku, formés au PSG, avant d’exploser en Allemagne et de rejoindre l’équipe de France. Francfort devrait donc revenir à la charge.

Francfort tente sa chance pour Gassama