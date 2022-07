Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi vers un transfert totalement inattendu ?

Publié le 11 juillet 2022 à 11h45 par Quentin Guiton

Gianluca Scamacca serait proche de rejoindre le PSG, une arrivée qui pousserait encore un peu plus Mauro Icardi vers la sortie. Devenu indésirable au sein du club de la capitale, le buteur argentin aurait déjà été approché par l’OGC Nice et Monza, mais rien n’a abouti pour le moment. Et Icardi pourrait finalement s’envoler vers une destination plutôt inattendue. En effet, Al-Shabab, club saoudien, vient de faire irruption dans le dossier…

Le PSG va faire un grand ménage cet été ! Si le club veut aussi se renforcer, dégraisser son effectif est une des tâches prioritaires. Parmi les joueurs invités à aller voir ailleurs, on trouve Mauro Icardi. Recruté pour devenir le successeur d’Edinson Cavani au PSG, l’ex-joueur de l’Inter n’a jamais convaincu et ne fait plus partie des plans du club.

Transferts - PSG : Galtier et Luis Campos ont fixé un objectif avec le mercato https://t.co/DjV7F2zfvj pic.twitter.com/oTwfLqTDAa — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

Des intérêts mais toujours pas de départ

Le PSG serait même proche de signer l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca. Un départ cet été semble donc inévitable pour Icardi. Des clubs se seraient déjà penchés sur son cas comme l’OGC Nice et Monza. Mais ces pistes s’annonceraient compliquées car Icardi refuserait de baisser son salaire. Pour rappel, l’Argentin touche actuellement près de 10M€ par an au PSG.

Al-Shabab à l’assaut

Et si Mauro Icardi quittait finalement l’Europe cet été ? En tout cas, c’est une possibilité qu’avance le journaliste Rudy Galetti. En effet, ce dernier révèle que le club saoudien d’Al-Shabab travaillerait pour obtenir la signature de l’attaquant du PSG. Des premiers contacts avec son entourage auraient même déjà commencé. De plus, Ever Banega, joueur d’Al-Shabab et ancien partenaire d’Icardi à l’Inter et en sélection argentine, pousserait de son côté pour convaincre le buteur du PSG de le rejoindre.