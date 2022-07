Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Kimpembe ne tient qu’à un fil

Publié le 11 juillet 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe semble sérieusement songer à un départ du Paris Saint-Germain. Au sein de son club formateur on aimerait le garder, mais à 26 ans le Champion du monde semble chercher un nouveau défi dans sa carrière, avec une première aventure à l’étranger. Chapeau

Dès le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, le PSG a annoncé vouloir totalement changer de projet, essayant de rompre avec l’image bling-bling qui colle à la peau de QSI. Le président Nasser Al-Khelaïfi a parlé d’un projet plus centré sur les joueurs formés au PSG... mais l’un des plus grands représentants de cette vague pourrait finalement partir.

Kimpembe met la pression sur le PSG

En plein rassemblement avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe a en effet jeté un grand froid sur son avenir au Paris Saint-Germain expliquant vouloir rencontrer la nouvelle direction. « Mon prochain contrat est important » avait-il déclaré, en conférence de presse. « J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement ».

