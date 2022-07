Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert XXL en bonne voie pour 40M€ ?

Publié le 12 juillet 2022 à 9h15 par Hugo Ferreira mis à jour le 12 juillet 2022 à 9h20

Si Vitinha est pour le moment la seule recrue du Paris Saint-Germain depuis l’ouverture du mercato estival, de nouvelles arrivées sont attendues prochainement. En attaque, Gianluca Scamacca est la priorité. Un transfert qui pourrait se finaliser aux alentours des 40M€, sachant que le PSG devrait passer la vitesse supérieure afin de pouvoir l’emmener pour sa tournée au Japon.

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain ne sera pas délaissé lors de ce mercato estival. En effet, si Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar devraient, sauf retournement de situation, toujours être associés sous le maillot du club de la capitale, Angel Di Maria est parti librement, tandis que Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo pourraient être vendus. Plusieurs profils ont alors été ciblés pour les remplacer, et le PSG s’intéresse particulièrement à Gianluca Scamacca, auteur d’une très bonne saison à Sassuolo, lui qui a inscrit 16 buts en 36 rencontres de Serie A.

Un transfert moins cher que prévu ?

Si Gianluca Scamacca est la priorité du Paris Saint-Germain pour son secteur offensif, il y a pour le moment un obstacle dans ce dossier. En effet, Sassuolo ne semble pas enclin à laisser partir son joyau pour un montant inférieur à 50M€. Malgré tout, cette opération pourrait se boucler aux alentours des 40M€, selon L’Equipe .

Le PSG veut finaliser ce transfert rapidement