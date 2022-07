Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération inattendue est envisagée avec Kimpembe

Publié le 12 juillet 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG cherche à renforcer son secteur défensif et semble proche de boucler le transfert de Milan Skriniar pour environ 70M€, bonus compris. C'est la raison pour laquelle l'avenir de Presnel Kimpembe semble très incertain à l'heure actuelle. D'autant plus que la Juventus serait dans le coup pour remplacer Matthijs de Ligt, en partance vers le Bayern Munich.

Le PSG espère se renforcer dans le secteur défensif. Christophe Galtier a annoncé son intention d'évoluer avec un schéma à trois axiaux, ce qui pousse Luis Campos à tenter de trouver de nouveaux renforts. D'autant plus qu'Abdou Diallo et Thilo Kehrer ne seront pas conservés, tandis que Sergio Ramos n'offre pas d'énormes garanties physiques. Dans cette optique, le nom de Milan Skriniar revient avec insistance, et son transfert pourrait être bouclé pour environ 70M€, bonus compris. Un situation qui pourrait avoir une influence sur l'avenir de Presnel Kimpembe.

Skriniar pourrait pousser Kimpembe au départ

Sous contrat jusqu'en juin 2024 au PSG, Presnel Kimpembe pourrait ainsi être amené à quitter son club formateur. Luis Campos ne s'opposerait pas à transfert de l'international français en cas de belle offre. Il faut dire que selon les informations de L'EQUIPE , l'idée de Christophe Galtier serait d'aligner un trio Ramos-Marquinhos-Skriniar, ce qui laisse évidemment planer le doute sur l'avenir de Presnel Kimpembe, d'autant plus qu'après Chelsea, un autre club serait intéressé.

La Juve s'active pour remplacer De Ligt

En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la Juventus s'est placée pour recruter Presnel Kimpembe. Et pour cause, la Vieille Dame s'apprête à laisser filer Matthijs de Ligt qui devrait s'engager avec le Bayern Munich dans les prochaines heures. Et pour le remplacer, le club turinois s'intéresse donc de prêt à la situation du défenseur central formé au PSG dont l'avenir est très incertain.

Le PSG réclame 25M€ pour Kimpembe