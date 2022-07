Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Paredes totalement relancé ?

Publié le 12 juillet 2022 à 10h45 par Hugo Ferreira

Peu convaincant sous le maillot du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes pourrait faire ses valises cet été. Le club de la capitale semblait le considérer comme un indésirable, et l’international argentin a des prétendants qui se sont manifestés. Toutefois, il y aurait désormais de plus en plus de chance qu’il reste au PSG à l’issue de ce mercato.

L’effectif du Paris Saint-Germain pourrait subir d’importants changements durant ce mercato estival. En effet, Luis Campos est actif depuis son arrivée afin d’identifier des joueurs capables de renforcer l’équipe, mais il faudra également qu’il y ai des départs. Certains éléments sont désormais considérés comme indésirables et seront poussés vers la sortie dès qu’une occasion se présentera. Leandro Paredes pourrait notamment en faire partie.

Mercato : En échec au PSG et à Barcelone, il sort du silence https://t.co/tJKlUSNSya pic.twitter.com/besRqm5DJU — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 12, 2022

Paredes est convoité

L’avenir de Leandro Paredes ne semblait plus s’écrire du côté du Paris Saint-Germain. En effet, le milieu de terrain n’a jamais réellement su convaincre, et le club de la capitale pourrait tenter de s’en débarrasser. Deux clubs auraient même déjà manifesté leur intérêt, puisque la Juventus et Manchester United sont prêts à l’accueillir. Cependant, l’international argentin serait finalement parti pour rester à Paris.

Il pourrait finalement rester

Si Leandro Paredes a des prétendants pour le mercato estival, celui-ci pourrait poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du journaliste Rudy Galetti, l’Argentin a de plus en plus de chances de rester parmi les rangs du club de la capitale. Alors que 7 ou 8 indésirables ne participeront pas à la tournée du PSG au Japon, le joueur de 28 ans sera, lui, bien de la partie.