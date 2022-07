Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Cette révélation retentissante sur le transfert de Lewandowski

Publié le 12 juillet 2022 à 9h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski voudrait à tout prix changer de club cet été, et il n'a pas manqué de le faire savoir. Alertés par la situation du buteur polonais, le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte sur ce dossier. Et alors que des rumeurs ont évoqué une quatrième offre du Barça pour le transfert de Robert Lewandowski, il n'en serait rien selon la presse allemande.

Après huit saisons de règne au Bayern, Robert Lewandowski voudrait passer à autre chose dès cet été. Disposant d'un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, le buteur polonais ne souhaiterait pas l'honorer jusqu'au bout. Une information qui n'aurait pas échappée à plusieurs écuries européennes. En effet, le PSG, le FC Barcelone et d'autres clubs du continent seraient à l'affût pour boucler le transfert de Robert Lewandowski lors de ce mercato estival.

Le Barça n'a pas lancé de quatrième offensive pour Lewandowski

De son côté, Robert Lewandowski aurait déjà choisi sa prochaine destination, puisqu'il n'aurait d'yeux que pour le FC Barcelone actuellement. Mais heureusement pour le PSG, le club catalan n'arriverait pas à trouver de terrain d'entente avec le Bayern. Malgré tout, Xavi ne lâcherait rien et aurait formulé une quatrième offre pour faire plier l'écurie bavaroise. Une indiscrétion totalement démentie par la presse allemande.

Le Bayern n'a pas reçu de nouvelle offre du Barça jusqu'à ce mardi