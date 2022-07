Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos devait-il recruter Paul Pogba ?

Publié le 12 juillet 2022 à 8h00 par Bernard Colas

Libre après la fin de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba a finalement fait son retour à la Juventus, six ans après son départ de Turin. Une longue période au cours de laquelle le Français a été annoncé à de nombreuses reprises du côté du Real Madrid mais surtout du PSG. D’après vous, le club de la capitale aurait-il dû recruter le joueur de 29 ans ?

C’est la fin d’un feuilleton dont l’issue ne faisait plus de doute depuis plusieurs semaines. À 29 ans, Paul Pogba retrouve Turin et la Juventus, club avec lequel il s’est engagé pour les quatre prochaines années. Après six saisons à Manchester United, au cours desquelles il s’est retrouvé au cœur des critiques pour son irrégularité et ses pépins physiques, Paul Pogba va donc tenter de retrouver son meilleur niveau chez les Bianconeri , qui n’ont jamais baissé les bras dans ce dossier malgré une concurrence importante dans un premier temps.

Libre, Paul Pogba a suscité beaucoup d’intérêt

Arrivant à la fin de son contrat, La Pioche n’a pas souhaité renouveler son bail avec Manchester United, de quoi forcément attirer les prétendants dans un premier temps. Le FC Barcelone aurait notamment envisagé de se positionner, tout comme le Real Madrid, qui suit depuis longtemps le champion du monde tricolore, l’une des priorités de Zinedine Zidane lorsque celui-ci dirigeait l’équipe première. Et forcément, le PSG n’était pas loin non plus.

Une révolution au PSG qui a tout changé pour Pogba

Dès l’été dernier, le PSG avait songé à passer à l’action pour Paul Pogba, estimant que le transfert de l’international français était une opportunité de marché à un an de la fin de son engagement avec les Red Devils . Finalement, le club de la capitale a préféré concentrer ses efforts et son argent pour Lionel Messi. Ce n'était que partie remise. Ou pas. Car depuis, le Paris Saint-Germain a traversé plusieurs zones de turbulences durant sa saison, avec en point d’orgue la nouvelle désillusion européenne sur la pelouse du Real Madrid, tombeur de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ainsi, l’Argentin a été prié de faire ses valises, tout comme Leonardo, l’un des grands partisans de la venue de Paul Pogba dans la capitale.

Leonardo voulait Pogba, pas Campos