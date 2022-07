Foot - Mercato

Mercato : Annoncé au PSG, Paul Pogba justifie son retour à la Juventus

Ce lundi c’était jour de grandes annonces à la Juventus, puisqu’après la présentation d’Angel Di Maria c’est l’officialisation du retour de Paul Pogba qui est tombée. Pas vraiment un secret, puisque le Français était attendu à Turin depuis plusieurs jours et grand nombre de photos ont fuité ces dernières heures, montrant un Pogba en plein redécouverte d’un club qui l’a vu naitre.

Milieu au talent indéniable, Paul Pogba semble s’être perdu depuis son retour à Manchester United. Critiqué, en froid avec ses entraineurs et régulièrement la cible des tabloïds, le milieu a ainsi décidé de refermer ce chapitre de sa carrière pour un ouvrir un autre. Ou plutôt en rouvrir un autre, puisque Pogba décidé de faire son grand retour à la Juventus. D’autres clubs semblaient pourtant lui faire les yeux doux. C’est le cas du PSG, même si le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos semblent avoir tout changé dans ce dossier. Le nouveau boss du recrutement parisien ne serait en effet pas un grand fan de Pogba, tout comme il ne le serait pas non plus d’Ousmane Dembélé, un autre international français en fin de contrat.

« La Juve m'a donné l'opportunité d'être Pogba »

Sur la chaine officielle de la Juventus ce lundi, Paul Pogba a expliqué ce choix de revenir dans un club qui l’avait propulsé au plus haut niveau, alors qu’il avait à peine 20 ans. « Comme on dit en anglais “Home sweet home”. Je me sens vraiment bien. Dès les premiers jours que je suis ici il y a vraiment une ambiance que je ne peux pas expliquer mais je suis très content et impatient de commencer à jouer avec la Juve, qui est mon équipe. Ce maillot est tout pour moi » a déclaré le Champion du monde 2018. « La Juve m'a donné l'opportunité d'être Pogba. Ce maillot et cette équipe sont tout et je veux redonner cette joie qu'ils m'ont donnée et le respect pour le maillot. Et aussi gagner quelques trophées. Parce que ce maillot et cette équipe ne mérite que de gagner et d'être premier ».

« J'ai toujours été en contact avec la Juve »

A Turin, Paul Pogba retrouve beaucoup de visages connus, de Massimiliano Allegri au vice-président Pavel Nedved, en passant bien sûr par le président Andrea Agnelli et plusieurs coéquipiers. « Je suis revenu pour redécouvrir la joie de jouer au football. J'ai déjà parlé avec l'entraîneur, avec mes anciens coéquipiers Claudio (Marchisio), Patrice (Evra), je suis resté très proche de Paulo (Dybala) et Juan Cuadrado » a-t-il confié. « J'ai toujours été en contact avec la Juve. Ensuite, j'ai parlé à Pavel (Nedved) et au président. Et ils m'ont vraiment parlé aussi et mon cœur a choisi. Je me suis senti très à l'aise avec cette décision et je suis venu ici ».

