Foot - Mercato - Juventus

Mercato : De retour à la Juventus, Paul Pogba sort du silence

Publié le 11 juillet 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 11 juillet 2022 à 14h20

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba faisait l’objet de convoitises de nombreux clubs sur le marché, dont le PSG. Mais finalement, l’international tricolore a privilégié un retour à la Juventus, où il a percé au plus haut niveau plus tôt dans sa carrière. Le joueur de 29 ans s’est d’ailleurs dit très heureux de retrouver son ancien club.

Pendant de longues semaines, l’avenir de Paul Pogba faisait couler beaucoup d’encre. En fin de contrat avec Manchester United, le milieu de terrain de 29 ans a décidé de ne pas prolonger avec les Red Devils . Restait maintenant à déterminer sa prochaine destination. Plusieurs clubs, dont le PSG, ont été attentifs à la situation de Paul Pogba. Mais finalement, la Pioche a privilégié un retour à la Juventus et son transfert a été officialisé ce lundi. Voilà d'ailleurs les premiers mots du Français sous ses nouvelles couleurs.

🤳 Da @paulpogba a tutti voi ❤️#POGBACK pic.twitter.com/JFkgd7QVHo — JuventusFC (@juventusfc) July 11, 2022

« Je suis de retour et je suis très heureux »

« Bonjour les bianconeri, comme vous pouvez le voir je suis de retour et je suis très heureux. Je suis impatient de recommencer ensemble et de gagner à nouveau. Nous serons à nouveau réunis sur le terrain et dans le stade : PogbackToBack. Tous ensemble : Forza Juve jusqu'à la fin » a confié Paul Pogba sur les réseaux sociaux de la Juventus.

Il était convoité par le PSG de Leonardo