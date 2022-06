Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur les coulisses du transfert de Paul Pogba

Publié le 30 juin 2022 à 9h30 par Amadou Diawara mis à jour le 30 juin 2022 à 9h49

En fin de contrat ce jeudi avec Manchester United, Paul Pogba va changer de club librement et gratuitement. Et malgré l'intérêt du PSG, la Pioche serait sur le point de s'engager en faveur de la Juventus. Interrogé ce mercredi soir sur le transfert de Paul Pogba, Maurizio Arrivabene a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.

Après avoir explosé aux yeux du monde à la Juventus, Paul Pogba a décidé de faire son retour à Manchester United. Formée chez les Red Devils , la Pioche avait une revanche à prendre à Old Trafford. Toutefois, Paul Pogba n'a pas vraiment réussi à faire sensation à Manchester United depuis son retour. Et alors qu'il est en fin de contrat ce jeudi, le champion du monde français va partir par la petite porte.

Le transfert de Paul Pogba à la Juve serait bouclé

Alors que son deuxième passage à Manchester United a été en dents de scie, Paul Pogba est sur le point de partir librement et gratuitement dans un nouveau club. Malgré l'intérêt du PSG, qui aurait souhaité réaliser un nouveau coup XXL à 0€ - après avoir réussi à le faire avec Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum l'été dernier - Paul Pogba aurait décidé de retrouver la Juventus lors de ce mercato estival. En effet, comme l'a indiqué Fabrizio Romano dernièrement, le transfert du milieu de terrain de 29 ans vers la Vieille Dame serait bouclé. Interrogé sur Paul Pogba, Maurizio Arrivabene a d'ailleurs lâché ses vérités sur ce dossier.

«Nous lui parlons et les choses évoluent très très bien»

« Comment ça se passe avec Paul Pogba ? Nous lui parlons et les choses évoluent très très bien. Comment est née l'opération Paul Pogba ? Il y a eu cette réunion dont j'ai parlé. Lors de cette réunion, des noms ont été évoqués, dont celui de (Dusan) Vlahovic. Vous ouvrez une porte, vous lancez un nom, tout le monde vous regarde comme si vous étiez fou et puis, lentement, la machine se met en route et vous construisez l'opération. C'est ainsi que (l'opération) Pogba est né. A partir d'une question : "Mais pourquoi on n'a pas Pogba ?". Attention, l'idée ne suffit pas : l'idée n'est qu'une provocation, il faut ensuite la mettre en pratique », a confié Maurizio Arrivabene, avant de poursuivre.

«Vous ne pouvez pas vous présenter sans chiffres qui ont une logique»