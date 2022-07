Foot - Mercato

Kimpembe, Dembélé, Skriniar… Toutes les infos mercato du 11 juillet

Publié le 11 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Un transfert XXL au programme pour Kimpembe ?

Selon la Gazzetta dello Sport , la Juventus Turin serait très attentive à la situation de Presnel Kimpembe (26 ans) au PSG. La formation turinoise semble proche de perdre Matthijs de Ligt et penserait au joueur du PSG pour le remplacer. D'ailleurs, L'EQUIPE indique dans ses colonnes que Luis Campos a prévu de s'entretenir avec le défenseur français, qui reprend l'entraînement ce lundi avec le PSG, pour faire le point sur son avenir.



Barcelone : Ousmane Dembélé prolonge

Après un long feuilleton et un suspens qui aura tenu plusieurs mois, le verdict va tomber dans les prochains jours pour Ousmane Dembélé qui s'apprête à prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Courtisé par plusieurs grosses cylindrées européennes (PSG, Chelsea, Bayern Munich), l'attaquant français va finalement rempiler au Barça, et L'EQUIPE indique que l'officialisation aura lieu avant la fin de la semaine.



PSG : Skriniar tout proche du PSG

Selon les révélations du Corriere della Sera ce lundi, Milan Skriniar devrait rapidement s'engager au PSG. Luis Campos a accéléré dans ses discussions avec l’Inter Milan, et l’opération pourrait aboutir d’ici 24 ou 48 heures selon le média transalpin. Par ailleurs, le Corriere dello Sport assure de son côté qu'une réunion serait prévue entre Antero Henrique et la direction de l’Inter concernant le transfert de Milan Skriniar au PSG.



PSG : La réponse tombe pour Thuram

L'EQUIPE affirme que le PSG est positionné pour le transfert de Khéphren Thuram, d'autant que Christophe Galtier a dirigé le jeune milieu défensif la saison passée à l'OGC Nice. Mais selon le quotidien sportif, Lucien Favre n'aurait aucunement l'intention de se séparer de Thuram avant la fin du mercato estival.



