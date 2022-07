Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est imminent pour ce transfert à 65M€ au PSG

Publié le 11 juillet 2022 à 9h15 par Thibault Morlain mis à jour le 11 juillet 2022 à 9h23

Après Vitinha, le PSG travaille pour faire venir d’autres recrues à l’occasion de ce marché des transferts. Et le prochain à rejoindre l’effectif de Christophe Galtier pourrait bien être Milan Skriniar, actuel défenseur central de l’Inter Milan. Selon les dernières informations en provenance d’Italie, ce transfert serait imminent et d’ici peu, Skriniar pourrait donc être un joueur du PSG.

Luis Campos ne chôme pas à l’occasion de ce mercato estival. Nommé conseiller sportif du PSG, il s’active pour dénicher de nouveaux joueurs pour Christophe Galtier. Tandis que Vitinha a d’ores et déjà rejoint les champions de France, d’autres dossiers sont avancés. C’est notamment le cas de Milan Skriniar. Le Slovaque de l’Inter Milan est la priorité du PSG en défense centrale. Et le club de la capitale toucherait au but pour Skriniar.

Annonce à venir pour Skriniar

A en croire les informations du Corriere della Sera , Milan Skriniar pourrait rapidement devenir un joueur du PSG. Alors que Luis Campos négocie avec l’Inter Milan depuis plusieurs semaines maintenant, l’opération devrait aboutir d’ici 24 ou 48 heures selon le média transalpin.

CorSera : Le transfert de Milan #Skriniar au #PSG pourrait être bouclé dans les prochaines 24-48 heures. L'Inter encaissera 65 millions d'euros, bonus compris. pic.twitter.com/DrWzDr1g3d — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 11, 2022

Un transfert à 65M€

Milan Skriniar est donc attendu prochainement au PSG. Un transfert qui devrait coûter aux champions de France, la somme de 65M€, bonus compris. Alors qu’on a pu évoquer des montants aux alentours de 80M€, l’Inter Milan aurait finalement accepté de lâcher son joueur pour moins que cela.