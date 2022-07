Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare sa nouvelle offre pour boucler le transfert de Skriniar

Publié le 10 juillet 2022 à 21h45 par Axel Cornic

Considéré comme la grande priorité de ce mercato estival du côté du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar continue à être une obsession pour Luis Campos. Les dernières offres ne semblent en effet pas avoir convaincu l’Inter, qui réclamerait entre 70 et 80M€ pour laisser filer son défenseur. Mais le PSG ne s’avoue pas vaincu...

Alors que l’avenir de Presnel Kimpembe est des plus flous, le PSG a un grand objectif pour renforcer sa défense en ce mercato estival. Selon nos informations, Luis Campos vise Milan Skriniar, dont le contrat se termine dans moins d’un an et que l’Inter semble prête à vendre. Pas à n’importe quel prix, puisqu’à Milan on pense pouvoir tirer un gros pactole des négociations avec le PSG.





Mercato - PSG : Campos engagé dans un énorme bras de fer pour Renato Sanches ? https://t.co/8tQw5dPOOx pic.twitter.com/itR9SX0pSH — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

L’Inter rêve d’une plus-value énorme

La presse italienne a annoncé ces derniers jours que le PSG se serait présenté avec une offre de 65M€, bonus compris. Trop peu pour l’Inter qui rêve de pouvoir tirer au moins 70M€ du transfert de Milan Skriniar, qui de son côté ne semble pas particulièrement pressé de partir.

La PSG prépare une deuxième offre

D’après les informations de Niccolo Ceccarini, à Milan on attendrait la nouvelle offre du PSG. Elle devrait vraisemblablement arriver dans les prochaines heures, sans que le véritable montant ne soit révélé pour le moment.