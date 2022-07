Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour sur les coulisses de la piste Zidane au Qatar

Publié le 11 juillet 2022 à 9h00 par Pierrick Levallet

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino semblait déjà scellé aux yeux de la direction parisienne, le nom de son successeur était encore plutôt incertain. Le PSG n’avait pas encore tranché entre une arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de la capitale, ou celle de Christophe Galtier. Finalement, Luis Campos a décidé d’accorder sa confiance au désormais ancien entraîneur de l’OGC Nice. Et les raisons de cette décision seraient maintenant dévoilées.

Pour la saison prochaine, il semblait très clair que Mauricio Pochettino ne serait pas l’entraîneur du PSG. Toutefois, la question de son successeur a été plutôt compliquée à résoudre. Le club de la capitale était partagé entre deux noms : Zinédine Zidane ou Christophe Galtier. Pour le premier, grand rêve du Qatar, la rumeur s’était très vite enflammée au point d’annoncer une arrivée imminente. Mais finalement, comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le PSG a préféré jeter son dévolu sur Christophe Galtier laissant ainsi la piste Zinédine Zidane tomber à l’eau. Et les raisons de l’arrivée avortée de ce dernier sont désormais connues.

Mercato - PSG : La nouvelle réponse fracassante d'Al-Khelaïfi sur Zidane https://t.co/4E6t6Hctgs pic.twitter.com/Y0v82RKhkD — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Campos a rapidement jeté son dévolu sur Galtier

Selon les informations du Parisien , le duo Zinédine Zidane - Luis Campos avec Antero Henrique en retrait ne collait pas vraiment au nouveau projet que le PSG souhaitait mettre en place. Les chances de réussite de ce dernier augmentait de manière considérable si le Portugais avait les pleins pouvoirs et nommait lui-même le technicien pour remplacer Mauricio Pochettino. Luis Campos, ayant obtenu carte blanche de la part de l’Émir du Qatar, aurait donc rapidement jeté son dévolu sur Christophe Galtier.

Il ne savait pas d’où sortait la rumeur Zidane...

Les deux hommes auraient commencé à avoir des contacts plutôt réguliers à partir du 10 juin, alors que Luis Campos travaillait en parallèle sur le dossier Vitinha et possiblement sur celui de Milan Skriniar également. Le tout nouveau conseiller sportif ne comprenait d’ailleurs pas d’où venait la rumeur d’une possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG étant donné que son arrivée n’aurait jamais été évoquée en interne depuis son arrivée. Luis Campos savait également que Nasser Al-Khelaïfi ne négociait rien de son côté et qu’une partie des cadres de l’effectif parisien avait été informée fin mai de l’arrivée de Christophe Galtier pour occuper le poste d’entraîneur pour les deux prochaines saisons.

... mais il est resté très calme face à la situation

Mais le Portugais n’aurait pas cédé à la panique et serait resté d’un très grand calme pour poursuivre son travail sur les dossiers qu’il avait déjà entamé. Finalement, Christophe Galtier a été officialisé le 5 juillet dernier, mettant ainsi un terme à la rumeur Zinédine Zidane et aux possibles espoirs des supporters qui y étaient liés. Le désormais ex-entraîneur de l’OGC Nice s’est bien engagé pour deux ans, soit jusqu’en juin 2024. Zinédine Zidane, quant à lui, serait toujours focalisé sur la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France.