Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Skriniar n’est pas le seul dossier brûlant de Campos

Publié le 10 juillet 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Déterminé à offrir plusieurs renforts à Christophe Galtier en ce mercato, Luis Campos a activé deux pistes en Serie A. la première concerne Milan Skriniar, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com est la grande priorité du Paris Saint-Germain. La seconde mènerait à Gianluca Scamacca, attaquant de Sassuolo et de la Squadra Azzurra.

C’est un PSG avec une grosse touche de Serie A que semble planifier Luis Campos. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le nouveau boss du recrutement parisien a rapidement trouvé une grande priorité pour ce mercato, avec Milan Skriniar. A un an de la fin de son contrat, le défenseur central semble plus que jamais sur le départ... mais l’Inter n’a aucune intention de le brader. A en croire les dernières indiscrétions des médias transalpins, les Nerazzurri réclameraient entre 70 et 80M€ pour laisser filer celui qui a notamment remporté le Scudetto lors de la saison 2020/2021. Un montant très élevé, même pour le PSG, qui selon Sky Sport Italia se serait arrêté autour des 65M€ pour le moment.

Mercato - PSG : Un incroyable projet mené par Antero Henrique prend forme https://t.co/X6YqfjZJt6 pic.twitter.com/CgFLiit1eb — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Scamacca, l’autre obsession de Campos

Ce dimanche, la presse italienne assure que les discussions continuent entre le PSG et l’Inter, qui de son côté aimerait utiliser l’argent reçu du transfert de Milan Skriniar pour financer son mercato. Mais les Parisiens discuteraient également avec un autre club du nord de l’Italie ! La Gazzetta dello Sport parle de contacts constants avec Sassuolo, où joue celui qui semble être l’autre priorité de Luis Campos. Il s’agit bien sûr de Gianluca Scamacca, que le Portugais aimerait offrir à Christophe Galtier assez rapidement, avec la Ligue 1 qui débute dans moins d’un mois.

Encore 15M€ à combler

D’après les informations de Calciomercato.com , la distance entre la dernière offre du Paris Saint-Germain et la demande de Sassuolo serait encore importante. Le portail transalpin parle de 15M€, puisque les Parisiens auraient récemment offert 35M€ bonus inclus, tandis que le club émilien continuerait de réclamer au mois 50M€ pour lâcher son attaquant. A noter que les Neroverdi semblent être en position de force, puisqu’ils peuvent s’appuyer sur un contrat jusqu’en 2026 avec Gianluca Scamacca, qui ne semble pas vraiment pressé de partir.

Sassuolo préserve Scamacca