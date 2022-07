Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le PSG vise le jackpot sur le mercato

Publié le 11 juillet 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Tandis que le PSG a déjà acté sa première recrue de l’été avec l’arrivée de Vitinha, Antero Henrique est lui au travail pour accélérer les manoeuvres et dégraisser l’effectif de Christophe Galtier. Les départs envisagés sont nombreuses et ils pourraient d’ailleurs rapporter gros avec la valorisation faite par la direction du PSG.

Cet été, pour le PSG, il y a les arrivées et les départs. Si Luis Campos entend entamer un nouveau chapitre avec des recrues, il faut également faire de la place pour ces joueurs. Telle est donc la mission confiée à Antero Henrique, qui fait ainsi son retour au club de la capitale avec pour but de bien vendre, comme il a déjà pu le faire lorsqu’il était directeur sportif du PSG. Qui va donc alors faire ses valises ? La liste est longue à Paris où les indésirables sont nombreux. Des joueurs qui pourraient d’ailleurs ramener de jolis chèques dans les caisses parisiennes dans les semaines à venir.

Mercato - PSG : Vers un gros rebondissement pour Mauro Icardi ? https://t.co/1pAIkGLtQ3 pic.twitter.com/vnPNwbqMfa — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Le PSG est gourmand pour Paredes…

Le PSG souhaiterait notamment bien vendre Leandro Paredes, plus forcément désiré au sein du club de la capitale. Et c’est Manchester United qui aurait été clairement mis au courant des désirs des champions de France. En effet, comme l’a révélé L’Equipe , alors que les Red Devils prenaient des renseignements pour Paredes, le PSG aurait été très clair concernant la valorisation de Paredes : c’est 35M€ pour l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg. Antero Henrique récupérera-t-il cette somme ? C’est une autre question…

… et Diallo

Et elle peut également se poser pour Abdou Diallo. Lui est aussi est annoncé parmi les possibles partants du PSG cet été. Le Sénégalais dispose d’un faible temps de jeu à Paris et c’est loin du Parc des Princes qu’il pourrait retrouver le sourire. Mais encore faut-il qu’un club lâche 30M€, le prix réclamé par le PSG. Une somme qui aurait refroidi Tottenham, qui a fini par se rabattre sur Clément Lenglet, prêté par le FC Barcelone.

Un gros transfert pour Kalimuendo

En revanche, les enchères pourraient bien grimper avec Arnaud Kalimuendo. Après deux saisons en prêt au RC Lens, l’attaquant est revenu au PSG, mais cela pourrait n’être que de courte durée. En effet, à la recherche de liquidités, le club de la capitale pourrait lâcher Kalimuendo qui dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Et pour son buteur, le PSG réclamerait pas moins de 25M€. Et dernièrement, on assurait en Angleterre que Leeds proposait 20M€. A voir maintenant si l’effort pourrait être réalisé pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo.