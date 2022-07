Foot - Mercato

Mercato : Le Graët répond à Zidane pour l'équipe de France, Deschamps est prévenu

Publié le 7 juillet 2022 à 10h00 par Bernard Colas mis à jour le 7 juillet 2022 à 10h26

Annoncé au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Zinedine Zidane n’a pas cédé aux avances du Qatar, avec l’espoir de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. L’ancien entraîneur du Real Madrid l’a déjà fait savoir dans la presse, mais Noël Le Graët reste mesuré sur le sujet.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane avait une opportunité pour retrouver un banc cet été. Comme vous l’avait révélé le10sport.com ces derniers mois, le technicien français était le grand rêve du Qatar pour la succession de Mauricio Pochettino à la tête du PSG, mais finalement, l’ancien entraîneur madrilène n’a pas voulu prendre les rênes de l’écurie parisienne. Une information divulguée en exclusivité par le10sport.com dès le 10 juin. Pas insensible à l’intérêt du PSG à son égard, Zinedine Zidane priorise encore l’équipe de France comme il l’a fait savoir dans les colonnes de L’Équipe il y a quelques jours, et ce alors que le bail de Didier Deschamps approche de son terme.





Zidane pose sa candidature pour les Bleus

« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », confiait Zidane dans L’Équipe à l’occasion de son cinquantième anniversaire.

« Ça se décidera après la Coupe du monde »

Invité de l’émission Télématin ce jeudi, Noël Le Graët n’a pas échappé au sujet Zidane, mais le président de la FFF estime que Didier Deschamps est encore l’homme de la situation à un peu plus de quatre mois du Mondial. « Zidane, je le connais bien, mais pour le moment vous connaissez mon attachement à Didier. Je n’ai jamais abordé le sujet avec Zidane, ce n’est pas correct. Aujourd’hui je m’entends parfaitement bien avec Didier, on vit une aventure peu commune, ça fait dix ans qu’on travaille ensemble. Dix ans d’amitié, dix ans de bons résultats », explique Le Graët, qui reste flou sur la prolongation de Deschamps, dont le contrat expire après la Coupe du monde : « Ça on ne sait pas. Ça dépendra de l’envie. Je vais le recevoir à Guingamp dans les jours qui viennent pour bavarder, voir un peu dans quel état d’esprit il est. On ne peut pas décider comme ça. Ça se décidera après la Coupe du monde. »

« Aujourd’hui, une équipe est en place », a conscience Zidane