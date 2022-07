Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos s'apprête à boucler une double opération à 105M€

Publié le 11 juillet 2022 à 18h30 par Baptiste Lefilliatre

Le mercato estival du PSG devrait s'emballer dans les jours à venir. Annoncés avec insistance vers le club de la capitale depuis plusieurs semaines, Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar (Inter Milan) pourraient en effet signer cette semaine chez les champions de France en titre.

A l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain n'a enregistré l'arrivée que d'une seule recrue dans son effectif, en la personne de Vitinha, qui s'est engagé pour une durée de cinq ans. Toutefois, comme chaque été, de nombreuses rumeurs de transfert planent sur le club de la capitale. Parmi ces indiscrétions, deux noms reviennent avec insistance, et ce depuis plusieurs semaines : Gianluca Scamacca et Milan Skriniar.

Un mercato à l'accent italien

Le premier nommé est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Sassuolo, où il fut l'une des révélations de la saison passée en Serie A, l'attaquant marquant à 16 reprises en 36 matchs disputés. Quant au second, il est l'un des tauliers de la défense de l'Inter Milan, où il ne lui reste plus qu'une année de contrat, alors qu'il semblait proche de prolonger il y a encore peu. Mais son club a besoin de liquidités et ne voit pas d'un mauvais œil un départ de l'international slovaque.

Des négociations entamées depuis un moment

Le buteur transalpin est dans le viseur de Luis Campos, le conseiller football du PSG, afin de remplacer numériquement Mauro Icardi, poussé vers la sortie. De son côté, Milan Skriniar viendrait renforcer la défense centrale, qui risque d'être chamboulée la saison prochaine. Si Marquinhos fait office de titulaire indiscutable, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo pourrait bien quitter les rangs parisiens, alors que l'état de forme physique de Sergio Ramos reste pour le moment flou, l'ancien pensionnaire du Real Madrid n'ayant participé qu'à 13 rencontres au cours de l'exercice 2021 / 2022.

Scamacca et Skriniar, c'est quasiment bouclé