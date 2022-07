Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Aucun doute sur la prochaine recrue du mercato

Publié le 11 juillet 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

En quête d’un nouveau défenseur central cet été, Luis Campos travaille depuis plusieurs semaines sur le transfert de Milan Skriniar. Le conseiller sportif du PSG serait d’ailleurs en train de toucher au but dans ce dossier. Alors qu’une réunion serait prévue avec les dirigeants de l’Inter pour essayer de trouver un accord, l’opération pourrait aboutir très prochainement.

Cet été, le PSG ciblerait un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos s’est rapidement mis au travail et a jeté son dévolu sur Milan Skriniar comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. L’Inter serait prêt à sacrifier son défenseur, pourtant titulaire depuis quelques saisons maintenant, afin de rééquilibrer ses comptes. Luis Campos pourrait donc en profiter pour s’attacher les services du joueur de 27 ans cet été et ne ménage pas ses efforts pour y parvenir. D’ailleurs, le Portugais serait en train de toucher au but et pourrait bien officialiser ce transferts dans les prochains jours.

Réunion prévue très prochainement avec l’Inter pour le transfert de Skriniar

Selon les informations du Corriere dello Sport , Antero Henrique devrait rencontrer les dirigeants de l’Inter ce lundi ou ce mardi au plus tard pour essayer de trouver un accord définitif pour le transfert de Milan Skriniar. Une autre réunion ce mercredi ne serait pas non plus à exclure à en croire le média italien. La tendance d’un transfert du Slovaque au PSG commence de plus en plus à se concrétiser.

CorSera : Le transfert de Milan #Skriniar au #PSG pourrait être bouclé dans les prochaines 24-48 heures. L'Inter encaissera 65 millions d'euros, bonus compris. pic.twitter.com/DrWzDr1g3d — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 11, 2022

Skriniar est attendu au PSG

D’après le Corriere della Sera , l’opération pour Milan Skriniar pourrait aboutir dans les 24 à 48 prochaines heures. Luis Campos travaillerait depuis plusieurs semaines sur ce dossier et serait en train de toucher au but. Le nouveau conseiller sportif du PSG est en train de mettre la main sur sa prochaine recrue. Et il serait même parvenu à un coup de maître dans les négociations avec l’Inter, qui se montrait pourtant inflexible concernant son prix au départ.

65M€ pour le recruter