Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet pour le transfert de Skriniar

Publié le 11 juillet 2022 à 11h15 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouveau défenseur central cet été, le PSG a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Luis Campos travaillerait sur ce dossier depuis plusieurs jours maintenant et serait proche d’aller au bout. Une nouvelle réunion serait d’ailleurs prévue entre l’Inter et Antero Henrique pour essayer de trouver un terrain d’entente pour le transfert du Slovaque.

Pour cet été, le PSG serait en quête d’un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Milan Skriniar comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Luis Campos travaille sur ce dossier depuis plusieurs jours maintenant et se rapprocherait de plus en plus d’un succès dans cette opération. L’Inter ne serait pas contre sacrifier le Slovaque, pourtant titulaire indiscutable, afin de rééquilibrer ses comptes. Luis Campos n’a donc pas hésité bien longtemps avant de se jeter sur ce dossier. Et ce dernier pourrait bien être bouclé prochainement.

Mercato - PSG : Campos prépare sa nouvelle offre pour boucler le transfert de Skriniar https://t.co/UVaY1UKAin pic.twitter.com/jrC3C1LD2Z — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Rencontre dans les prochaines heures entre Antero Henrique et l’Inter pour Skriniar

Selon les informations du Corriere dello Sport , une réunion serait prévue entre Antero Henrique et la direction de l’Inter concernant le transfert de Milan Skriniar. Cette rencontre devrait avoir lieu ce lundi ou ce mardi au plus tard. Un autre contact ce mercredi entre les deux parties ne serait pas à exclure d’après le média italien. Reste à voir si le Portugais parviendra à faire tourner le dossier en faveur du PSG.

L’Inter veut boucler ce transfert rapidement