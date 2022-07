Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane met une grosse pression sur Deschamps et l’Équipe de France

Publié le 11 juillet 2022 à 10h30 par Pierrick Levallet

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG avait deux noms en tête : Zinédine Zidane et Christophe Galtier. Finalement, c’est bien ce dernier qui a été désigné par Luis Campos comme le successeur de l’Argentin sur le banc de la capitale. Zinédine Zidane, lui, se serait simplement servi du PSG pour se rapprocher de l’Équipe de France et exercer une certaine forme de pression.

À l’issue de la saison, marquée par une élimination précoce en Ligue des champions, il semblait assez clair que Mauricio Pochettino ne serait plus l’entraîneur du PSG pour l’exercice suivant malgré son contrat qui courait jusqu’en juin 2023. Toutefois, le nom de son successeur demeurait encore inconnu. Le club de la capitale hésitait entre Zinédine Zidane, dont la rumeur s’était rapidement enflammée il y a quelques semaines, et Christophe Galtier, pressenti comme le nouvel entraîneur parisien comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Finalement, c’est bien ce dernier qui a été désigné par Luis Campos pour prendre la tête de l’effectif du PSG la saison prochaine. Zinédine Zidane, quant à lui, se serait simplement servi du champion de France pour atteindre un objectif bien précis.

Par l’intermédiaire du PSG, Zidane visait l’Équipe de France...

Comme l’explique Le Parisien , l’Équipe de France était resté plutôt attentive à la situation de Zinédine Zidane, alors pressenti fortement du côté du PSG. Le technicien français est régulièrement annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus et cette nouvelle était donc plutôt bonne aux yeux des dirigeants de la FFF, notamment Noël Le Graët, qui n’auraient plus à faire un choix entre les deux entraîneurs en cas d'arrivée de l'ancien du Real Madrid dans la capitale. Toutefois, les rumeurs d’une venue de Zinédine Zidane à Paris étaient fausses et visaient simplement à faire réagir l'Équipe de France.

... et son clan est à l’origine de la fuite sur sa venue à Paris

En effet, ce serait le clan Zidane qui serait à l’origine de la fuite concernant son arrivée sur le banc du PSG. Le camp de la légende française aurait été au courant que le club de la capitale partait sur un nouveau projet avec Christophe Galtier à sa tête mais voulait quand même tirer parti de cela. L’entourage de Zinédine Zidane aurait voulu que cela soit perçu de la façon suivante : il a refusé le PSG en juin 2022 pour prétendre à une place à la tête de l’Équipe de France. Ce stratagème aurait eu pour but de faire comprendre à la FFF qu’elle ne peut plus maintenir Didier Deschamps même en cas de bons résultats à la Coupe du monde et ainsi lui mettre la pression.

Verdict après la Coupe du monde

Ce ne serait pas le grand amour entre Zinédine Zidane et l’actuel sélectionneur et les relations seraient même électriques entre leurs deux représentants (Alain Migliaccio et Jean-Pierre Bernès). L’ancien technicien du Real Madrid ne serait donc pas vraiment embarrassé par l’idée de prendre sa place. Toutefois, le clan Zidane s’agacerait de ne pas être totalement maître de son destin et craindrait de voir le poste lui passer sous le nez une nouvelle fois. Dans tous les cas, nous devrions être fixé après la Coupe du monde, puisque le contrat de Didier Deschamps arrive à son terme à la fin de l’année civile. Affaire à suivre.