Mercato : Pour rester à Barcelone, Dembélé a fait des efforts

Foot - Mercato

Bien qu’il ait été annoncé loin du FC Barcelone qui refusait de lui offrir le salaire qu’il réclamait, Ousmane Dembélé a finalement pris la décision de renouveler son contrat avec le club culé qui était arrivé à expiration. Et ce, en acceptant les conditions contractuelles imposées par le comité de direction du FC Barcelone et en baissant ses revenus salariaux.

Le feuilleton Ousmane Dembélé aura, pendant l’espace d’un an, connu son lot de rebondissements. Néanmoins, il semblerait que le champion du monde tricolore aperçoive enfin le bout du tunnel. Lié au PSG, au Bayern Munich ou encore à Chelsea pour une arrivée dans l’une de ces formations par l’intermédiaire de son statut d’agent libre, Ousmane Dembélé devrait finalement renouveler son contrat au FC Barcelone qui a expiré le 30 juin dernier.

Ousmane Dembélé au FC Barcelone pour les deux prochaines saisons ? Le dossier semble être à présent entériné. Si bien que L’Équipe révèle dans ses colonnes du jour qu’une annonce officielle devrait avoir lieu dans les prochains jours et spécifiquement avant la fin de la semaine. L’attaquant du Barça partagerait la même volonté et à en croire Fabrizio Romano, espérerait que le FC Barcelone communique avant la fin de la semaine sur le sujet, lui qui est revenu en Catalogne.

Ousmane Dembélé has accepted all clauses of the new contract offered by Barcelona. It will be valid until June 2024, lower salary as he wanted to stay... and Xavi really wants him. 🔵🔴🤝 #FCB Ousmane, in Barcelona today - hopeful to get new deal signed on club side this week. pic.twitter.com/RPOn69jqAG