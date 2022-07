Mercato : Nouvelles révélations de taille sur l'avenir d'Ousmane Dembélé

Foot - Mercato - PSG

Annoncé dans le viseur du PSG et de Chelsea, Ousmane Dembélé, libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, s'apprête finalement à renouveler son bail avec le FC Barcelone. Un accord aurait été trouvé pour la prolongation de l'attaquant français, de retour ce dimanche soir en Catalogne. Une annonce est désormais imminente dans ce dossier.

Toujours en quête de la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint Germain souhaite se renforcer dans le secteur offensif, alors qu'Angel Di Maria est parti rejoindre la Juventus, et que Mauro Icardi et Neymar sont poussés vers la sortie. C'est dans ce contexte que le club de la capitale a exploré plusieurs pistes, dont celle menant à Ousmane Dembélé.

Libre depuis le 1er juillet, Ousmane Dembélé a été annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens ces derniers mois, à l'instar de Chelsea et du PSG. Cependant, le club de la capitale a fermé ce dossier suite au départ de Leonardo, et c'est bien au Barça que l'on retrouvera le Français la saison prochaine.





Ousmane Dembélé has just landed in Barcelona. He’s back to complete the new contract with Barça, already agreed until June 2024 🚨🛬 #FCB



There’s full agreement still waiting for Barcelona final approval. Ousmane will reduce his salary.@victor_nahe 🎥⤵️pic.twitter.com/ZbYlkQW2EK