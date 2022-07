Foot - Mercato

Mercato : OM, OL, Rennes… La réponse tombe pour le retour d’Umtiti en Ligue 1

Publié le 10 juillet 2022 à 22h15 par Bernard Colas mis à jour le 10 juillet 2022 à 22h17

N’entrant pas dans les plans du FC Barcelone, Samuel Umtiti est invité à se trouver un nouveau club depuis plusieurs mois. Le défenseur français a notamment été annoncé du côté de l’OM et de l’OL par le passé, et ces derniers jours, Rennes semblait tenir la corde dans ce dossier. Finalement, les Bretons ne devraient pas passer à la vitesse supérieure, au plus grand regret des Blaugrana.

Depuis le Mondial 2018, Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même, au grand dam du FC Barcelone qui avait décidé de prolonger son défenseur avant la compétition. En raison de plusieurs blessures, l’international français n’est jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau et apparaît désormais comme un indésirable chez les Blaugrana, qui souhaitent lui trouver un point de chute rapidement.





OM, OL, Manchester… Ces clubs qu’Umtiti a recalés

Ainsi, les pistes sont nombreuses pour Samuel Umtiti. À l'été 2020, le Barça a mené des négociations très avancées avec la Roma comme le rappelle Sport ce dimanche, mais Umtiti a refusé de quitter le club culé. Une position qu'il a maintenue à chaque mercato jusqu'à présent. Manchester United, l'Inter, Arsenal et Naples auraient tenté leur chance au cours des derniers mois, tout comme l’OL, l’OM et donc Rennes d’après le quotidien catalan. Désormais, Lyon ne semble plus intéressé par son ancien joueur, et c’est le club breton qui apparaissait comme le favori pour tenter de relancer Umtiti.

Rennes se retire, le Barça est déçu