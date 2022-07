Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique devra faire preuve de patience pour le transfert de Paredes

Publié le 10 juillet 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Au Paris Saint-Germain on souhaite opérer un grand ménage en ce mercato estival et la tâche est immense, puisque la liste des indésirable est très longue. Leandro Paredes semble en faire partie, alors que Luis Campos semble avoir d’autre projets pour le milieu du PSG, avec notamment l’arrivée récente de Vitinha.

C’est la grande braderie. Dès la fin de la saison et l’arrivée de Luis Campos, le ton a changé au PSG, où l’on souhaite ouvrir un nouveau projet. Le président Nasser Al-Khelaïfi l’a dit, le bling-bling c’est fini à Paris, lançant au passage un message aux indésirables. « Maintenant, la position du PSG est claire : les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c’est fini ! » avait déclaré le président du PSG, au mois de juin dernier. « Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté ». Mais qui visait Al-Khelaïfi ? RMC Sport a révélé que Neymar aurait pris ces mots pour lui, mais les cibles semblaient vraisemblablement être beaucoup plus nombreuses.

Antero Henrique veut vendre

Le Parisien a tout récemment donné une liste de joueurs qui auraient clairement été invités à quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. On peut notamment y retrouver Mauro Icardi, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou encore Abdou Diallo. Ces joueurs ont toutefois un point commun : ils ne croulent pas du tout sous les offres ! Les salaires perçus au PSG sont beaucoup trop importants pour les autres clubs européens et certains ne semblent même pas pressés de partir, tenant visiblement plus à leur contrat qu’à leur temps de jeu.

Leandro Paredes pourrait partir

Une solution pourrait venir de Leandro Paredes. Après avoir rejoint le PSG en 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, le milieu argentin semble ouvert à un départ et notamment vers la Juventus, qui l’a déjà approché par le passé. Il Corriere dello Sport assure que Massimiliano Allegri aurait réclamé son arrivé en ce mercato estival, puisqu’il semble persuadé que Paredes pourrait être un excellent remplaçant à Manuel Locatelli, comme pointe basse de son milieu de terrain.

La Juventus souhaite d’abord vendre