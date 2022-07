Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rabiot inclus dans une grosse opération avec le PSG ? La réponse

Publié le 10 juillet 2022 à 17h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui à la Juventus, Adrien Rabiot est annoncé partant à l’occasion de ce marché des transferts. Où pourrait alors rebondir l’international français ? Ces dernières semaines, un possible retour au PSG a notamment été évoqué pour le joueur formé au sein du club de la capitale. Mais face aux échos en provenance d’Italie, des précisions ont été apportées.

Cet été, le PSG veut dégraisser et la liste des partants est longue. On y retrouverait notamment Leandro Paredes. Un joueur pour lequel Antero Henrique se montrerait gourmand, réclamant pas moins de 35M€. A moins que l’Argentin ne soit utilisé comme monnaie d’échange… C’est une solution envisagé au PSG pour se séparer de certains joueurs.

Un échange Rabiot-Paredes ?

Ainsi, en Italie, il a été annoncé que la Juventus et le PSG aurait trouvé un accord pour un échange entre Leandro Paredes et Adrien Rabiot, qui pourrait quitter la Vieille Dame cet été. Il n’en serait rien. Selon les informations de Footmercato , cette information serait fausse. Il ne serait pas question de voir Paredes et Rabiot faire un chassé-croisé.

La quête d’un milieu de terrain

Il n’empêche qu’au PSG, on cherche tout de même un milieu de terrain après avoir recruté Vitinha. Si cela ne sera donc pas Adrien Rabiot, Renato Sanches ne cesserait de se rapprocher, tandis que le nom de Seko Fofana revient également en plus de celui du joueur du LOSC.